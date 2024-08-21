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Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:04

Updated Сегодня, 10:04

Водителям Свердловской области посоветовали воздержаться от поездок из-за дождей

Мощные ливни ожидаются в Свердловской области

21 августа 2024, 10:02
Фото: Изображение Midjourney

Водителям Свердловской области посоветовали воздержаться от поездок из-за дождей

В Свердловскую область придут мощные ливневые дожди 22 августа 2024 года.

Свердловчанам рекомендуют не совершать поездки на автомобиле во время плохой погоды, так как возрастает риск попадания в аварии, рассказали в пресс-службе областного МЧС.

Также во время обильных осадков не нужно заходить в подземные переходы, где может образоваться затопление, закрыть дома окна и двери, а также не находиться около деревьев, ЛЭП и уличных баннеров.

Напомним, в конце текущей недели в Екатеринбурге прогнозируются заморозки. Температура может упасть до нуля градусов.

Дожди придут в Свердловскую область из-за циклона Ottilie
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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Осадки#Прогноз погоды#Предупреждение#Лето#Окружающая среда#Непогода#Природа#Ливни#Екатеринбург#МЧС
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