Мощные ливни ожидаются в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Свердловчанам рекомендуют не совершать поездки на автомобиле во время плохой погоды, так как возрастает риск попадания в аварии, рассказали в пресс-службе областного МЧС.
Также во время обильных осадков не нужно заходить в подземные переходы, где может образоваться затопление, закрыть дома окна и двери, а также не находиться около деревьев, ЛЭП и уличных баннеров.
Напомним, в конце текущей недели в Екатеринбурге прогнозируются заморозки. Температура может упасть до нуля градусов.