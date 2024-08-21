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Posted Сегодня, 12:28

Published Сегодня, 12:28

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

На улицах Екатеринбурга заметили дорогой Rolls-Royce

На улицах Екатеринбурга заметили дорогой Rolls-Royce

21 августа 2024, 12:28
Фото: 1MI
На улицах Екатеринбурга заметили дорогущий Rolls-Royce Wraith. Он принадлежит 22-летнему молодому человеку.

Элитный автомобиль с буквенным сочетанием на номерах ААА был замечен на улице Горького, в Екатеринбурге. Обычно такие номера принадлежат госслужащим, пишет URA.RU.

По разным данным такой автомобиль может стоить от 15 до 100 млн рублей. Такая машина может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды.

Напомним, что в октябре 2024 года в России повысят утильсбор. Это означает, что стоимость автомобилей вырастет почти на 300 тысяч. Сейчас россияне массово покупают машины, причем зачастую в кредит.

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#Вадим Бредников#Общество#Свердловская область#Деньги#Автомобиль#Госслужащие#Элита#Екатеринбург
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