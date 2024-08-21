На улицах Екатеринбурга заметили дорогой Rolls-Royce

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
Элитный автомобиль с буквенным сочетанием на номерах ААА был замечен на улице Горького, в Екатеринбурге. Обычно такие номера принадлежат госслужащим, пишет URA.RU.
По разным данным такой автомобиль может стоить от 15 до 100 млн рублей. Такая машина может разгоняться до 100 км/ч за 4,5 секунды.
Напомним, что в октябре 2024 года в России повысят утильсбор. Это означает, что стоимость автомобилей вырастет почти на 300 тысяч. Сейчас россияне массово покупают машины, причем зачастую в кредит.