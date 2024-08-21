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Published Сегодня, 04:58

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Набор на дополнительные бюджетные места объявлен в Техуниверситете УГМК

Набор на дополнительные бюджетные места объявлен в Техуниверситете УГМК

21 августа 2024, 04:58
Фото: Технический университет УГМК
Технический университет УГМК расширил приемную кампанию 2024 года. В рамках вступительных мероприятий вуз открыл прием на дополнительные бюджетные места по программам высшего образования.

Помимо целевого приема, абитуриенты могут поступить на бюджетные места по следующим направлениям:

  • Горное дело,
  • Технологические машины и оборудование,
  • Автоматизация технологических процессов и производств,
  • Металлургия,
  • Электроэнергетика и электротехника.

Каждая из представленных программ имеет государственную аккредитацию.

Сегодня инженерные профессии все больше привлекают ребят своим престижем, зарплатой, возможностями и карьерным ростом. Традиционно ребята поступают к нам в вуз на целевое обучение. Теперь же появилась возможность получить специальность и сделать карьеру на бюджетной основе, — подчеркнул директор Технического университета УГМК Вячеслав Лапин.
Фото: Технический университет УГМК

Отметим, Технический университет УГМК — первый в России негосударственный инженерный вуз горно-металлургического профиля, готовящий инженеров, руководителей среднего и высшего звена. Прием документов для поступления на дополнительные бюджетные места по программам высшего образования осуществляется до 29 августа 2024 года.

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