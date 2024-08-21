Набор на дополнительные бюджетные места объявлен в Техуниверситете УГМК

Отметим, Технический университет УГМК — первый в России негосударственный инженерный вуз горно-металлургического профиля, готовящий инженеров, руководителей среднего и высшего звена. Прием документов для поступления на дополнительные бюджетные места по программам высшего образования осуществляется до 29 августа 2024 года.