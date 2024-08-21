Никогда не сажайте розы на этих местах, завянут и зачахнут: две частые ошибки

Розу по праву называют королевой цветов. Многие сорта обладают изысканным и тонким ароматом, а ее красотой можно любоваться бесконечно. Сегодня многие цветоводы высаживают розы у себя на даче и бережно ухаживают за ними, чтобы летом наслаждаться прекрасным видом. К сожалению, розы, как и любые другие растения, подвержены заболеваниям. А еще они очень капризны в уходе и требуют бережного к себе отношения. О некоторых причинах, почему кусты роз плохо растут и развиваются, рассказали эксперты по садоводству.