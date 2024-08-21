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Posted Сегодня, 14:18

Published Сегодня, 14:18

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Агроном Коврижных рассказала, в каких местах нельзя сажать розы

Никогда не сажайте розы на этих местах, завянут и зачахнут: две частые ошибки

21 августа 2024, 14:18
Фото: tagilcity.ru

Агроном Коврижных рассказала, в каких местах нельзя сажать розы

Красивые цветущие розовые кусты радуют нас на протяжении всего дачного сезона. Но иногда отдельные растения при одинаковом уходе развиваются хуже и выглядят не так богато. Причина может быть в неправильно выбранном месте посадки.

Розу по праву называют королевой цветов. Многие сорта обладают изысканным и тонким ароматом, а ее красотой можно любоваться бесконечно. Сегодня многие цветоводы высаживают розы у себя на даче и бережно ухаживают за ними, чтобы летом наслаждаться прекрасным видом. К сожалению, розы, как и любые другие растения, подвержены заболеваниям. А еще они очень капризны в уходе и требуют бережного к себе отношения. О некоторых причинах, почему кусты роз плохо растут и развиваются, рассказали эксперты по садоводству.

Не сажайте розу в тени

Профессиональный агроном, ландшафтный дизайнер и блогер Анастасия Коврижных считает, что этим цветам необходимо большое количество солнечного цвета, поэтому сажать кусты в затененных местах нельзя.

Растение должно получать солнечный свет хотя бы половину дня, — советует эксперт.
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Идеальное место — восточная сторона. Растение в основном будет получать солнечные лучи до обеда, когда не так жарко. При этом не будет происходить интенсивного испарения влаги.

Не сажайте розу на сквозняке

Эти неженки не переносят ветра и начинают болеть и чахнуть. Вот почему при выборе места на грядке необходимо учитывать не только количество света, но и особенности местности. Лучше всего цветы будут себя чувствовать с подветренной стороны.

Кроме того, по словам ландшафтного дизайнера Полины Евсеевой, розы не следует сажать около высоких заборов, оград или построек — они теряют свое великолепие и тускнеют.

Не сажайте розы на участках с близким залеганием грунтовых вод

Если грунтовые воды залегают на расстоянии менее 1,5 метров от поверхности, сажать розы в таких местах также нельзя. Если особого выбора нет, тогда для роз нужно создать что-то вроде искусственной насыпи, высота которой должна составлять не менее 50-70 сантиметров. В таких условиях розовые кусты будут развиваться намного лучше и будут радовать пышными и густыми шапками, уверяют эксперты портала «Сад и огород».

Фото: tagilcity.ru

По этой же причине розы будут плохо расти в низинах, которые могут подтапливать талые и дождевые воды.

Что еще нужно учесть при посадке роз

Расстояние между кустами должно составлять не менее 2 метров, так как они в процессе очень сильно разрастаются и могут переплетаться.

Кроме того, розы не любят кислые почвы, поэтому перед посадкой землю необходимо нейтрализовать с помощью доломитовой муки. Ее вносят под перекопку из расчета 2 кг на 5 кв. м. Глинистые почвы также необходимо заранее готовить к посадке и внести в землю 2 ведра компоста, по ведру песка и листовой земли, а также полведра древесной золы.

А вот по этим причинам в августе могут гнить и болеть кабачки.

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