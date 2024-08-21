Никогда не сажайте розы на этих местах, завянут и зачахнут: две частые ошибки

Posted Сегодня, 14:18
Published Сегодня, 14:18
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Розу по праву называют королевой цветов. Многие сорта обладают изысканным и тонким ароматом, а ее красотой можно любоваться бесконечно. Сегодня многие цветоводы высаживают розы у себя на даче и бережно ухаживают за ними, чтобы летом наслаждаться прекрасным видом. К сожалению, розы, как и любые другие растения, подвержены заболеваниям. А еще они очень капризны в уходе и требуют бережного к себе отношения. О некоторых причинах, почему кусты роз плохо растут и развиваются, рассказали эксперты по садоводству.
Профессиональный агроном, ландшафтный дизайнер и блогер Анастасия Коврижных считает, что этим цветам необходимо большое количество солнечного цвета, поэтому сажать кусты в затененных местах нельзя.
Растение должно получать солнечный свет хотя бы половину дня, — советует эксперт.
Идеальное место — восточная сторона. Растение в основном будет получать солнечные лучи до обеда, когда не так жарко. При этом не будет происходить интенсивного испарения влаги.
Эти неженки не переносят ветра и начинают болеть и чахнуть. Вот почему при выборе места на грядке необходимо учитывать не только количество света, но и особенности местности. Лучше всего цветы будут себя чувствовать с подветренной стороны.
Кроме того, по словам ландшафтного дизайнера Полины Евсеевой, розы не следует сажать около высоких заборов, оград или построек — они теряют свое великолепие и тускнеют.
Если грунтовые воды залегают на расстоянии менее 1,5 метров от поверхности, сажать розы в таких местах также нельзя. Если особого выбора нет, тогда для роз нужно создать что-то вроде искусственной насыпи, высота которой должна составлять не менее 50-70 сантиметров. В таких условиях розовые кусты будут развиваться намного лучше и будут радовать пышными и густыми шапками, уверяют эксперты портала «Сад и огород».
По этой же причине розы будут плохо расти в низинах, которые могут подтапливать талые и дождевые воды.
Расстояние между кустами должно составлять не менее 2 метров, так как они в процессе очень сильно разрастаются и могут переплетаться.
Кроме того, розы не любят кислые почвы, поэтому перед посадкой землю необходимо нейтрализовать с помощью доломитовой муки. Ее вносят под перекопку из расчета 2 кг на 5 кв. м. Глинистые почвы также необходимо заранее готовить к посадке и внести в землю 2 ведра компоста, по ведру песка и листовой земли, а также полведра древесной золы.
А вот по этим причинам в августе могут гнить и болеть кабачки.