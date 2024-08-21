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Нужен ли в хозяйстве робот-пылесос: оцениваем аргументы за и против

Нужен ли в хозяйстве робот-пылесос: оцениваем аргументы за и против

21 августа 2024, 10:30
Фото: Изображение Midjourney
Роботы-пылесосы давно вошли в повседневный обиход многих россиян. Только вот мнения о полезности бытового гаджета кардинально отличаются: одни говорят, что покупка оказалась бессмысленной, другие уверяют, что избавились от множества повседневных хлопот.

При покупке робота-пылесоса люди надеются, что смогут освободить массу времени для уборки. И некоторым это действительно удается. Однако в то же время некоторые пользователи утверждают, что вместо помощника по хозяйству нажили себе очередную головную боль, поэтому продали робота спустя несколько месяцев. Итак, разбираемся в достоинствах и недостатках гаджета и отвечаем на вопросы, которые часто возникают перед покупкой.

Действительно ли робот-пылесос освобождает время

Как уверяет подписчица портала «Т — Ж» Анна, покупка робота-пылесоса избавила ее от целой массы проблем, а качество жизни после этого резко возросло. По словам женщины, повседневная уборка ее напрягает, однако наличие большой площади и огромной лохматой собаки заставляют не оставляют ей выбора. Однако теперь этим занимается робот-пылесос.

Однако такой восторг разделяют не все: например, подписчик WTF уверяет, что после использования робота-пылесоса в течение нескольких месяцев без всяких сожалений перешел на беспроводной пылесос, так как щетки и колесики робота постоянно забивались волосами и шерстью, их приходилось бесконечно чистить.

Зачастую такая процедура длилась почти столько же, сколько этот пылесос занимался уборкой, — признался WTF.

Можно ли достичь приемлемой чистоты с помощью робота-пылесоса

Как правило, бюджетные гаджеты с базовыми функциями действительно убирают мусор только на открытых пространствах, а в углах продолжает копиться пыль и грязь. Но более дорогие модели хорошо справляются и с чисткой труднодоступных мест.

До появления робота читал, что он делает чисто только на середине комнаты, но в моем случае робот не самый базовый. Он и по углам проезжает, а именно в углах обычно скапливалась кошачья шерсть и волосы, которые гоняет сквозняком, — делится опытом подписчик Снабженец.
Фото: Изображение Midjourney

В целом владельцы роботов-пылесосов отмечают, что хотя гаджет и не может идеально справиться с мусором, в целом в квартире или доме после его использования становится намного чище, а убираться приходится реже. К тому же большинство моделей заползают под диваны или шкафы, то есть туда, куда обычный веник добирается разве что во время генеральной уборки.

Подходит ли робот-пылесос для маленьких помещений

Большинство пользователей сходятся во мнении, что роботы-пылесосы все же предназначены для больших помещений, а в маленьких им работать гораздо труднее: они натыкаются на углы, могут застревать в узких местах, а межкомнатные пороги для некоторых моделей вообще становятся непреодолимым препятствием.

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Некоторым владельцам современных гаджетов не нравится, что перед запуском робота-пылесоса приходится поднимать наверх провода и убирать игрушки, то есть фактически делать уборку перед уборкой.

Плюсы робота-пылесоса

Как отмечает эксперт по бытовой технике портала Ixbt.com, достоинство у гаджета очнеь много:

  • сокращение времени на уборку;
  • очистка воздуха от аллергенов благодаря многоступенчатой системе фильтрации;
  • возможность программирования уборки в отсутствие хозяев:
  • дополнительные функции — встроенный режим охраны или видеонаблюдение.
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Минусы робота-пылесоса

  • дороговизна. Цена самых простых и незатейливых гаджетов начинается от 15-20 тысяч рублей;
  • предназначены только для профилактических ежедневных уборок, а с серьезными задачами могут и не справиться;
  • убирает все подряд без разбору. Порой роботы-пылесосы могут засосать экскременты или остатки рвоты животных и начать разносить их по всему дому, а после этого чистка требуется уже самому пылесосу.
  • нуждается в постоянном уходе. Как мы уже отметили, порой чистка гаджета становится настолько утомительной, что хозяева перестают его использовать.

Подводим итоги

Как видим, роботы-пылесосы имеют как недостатки, так и преимущества. Как правило, они легко справляются с ежедневными задачами, но для генеральной уборки приходится вооружаться более «тяжелой» бытовой техникой. Вот почему эти гаджеты нельзя покупать наугад: следует внимательно ознакомиться с описанием модели и понять, что она может, а что нет, и выбирать ту, которая полностью соответствует вашим требованиям.

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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Дом#Покупка#Окружающая среда#Выбор#Советы#Робот-пылесос#Дом и сад#КЦ
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