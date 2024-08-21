Нужен ли в хозяйстве робот-пылесос: оцениваем аргументы за и против

В целом владельцы роботов-пылесосов отмечают, что хотя гаджет и не может идеально справиться с мусором, в целом в квартире или доме после его использования становится намного чище, а убираться приходится реже. К тому же большинство моделей заползают под диваны или шкафы, то есть туда, куда обычный веник добирается разве что во время генеральной уборки.