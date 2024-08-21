Нужен ли в хозяйстве робот-пылесос: оцениваем аргументы за и против

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:32
Updated Сегодня, 10:32
При покупке робота-пылесоса люди надеются, что смогут освободить массу времени для уборки. И некоторым это действительно удается. Однако в то же время некоторые пользователи утверждают, что вместо помощника по хозяйству нажили себе очередную головную боль, поэтому продали робота спустя несколько месяцев. Итак, разбираемся в достоинствах и недостатках гаджета и отвечаем на вопросы, которые часто возникают перед покупкой.
Как уверяет подписчица портала «Т — Ж» Анна, покупка робота-пылесоса избавила ее от целой массы проблем, а качество жизни после этого резко возросло. По словам женщины, повседневная уборка ее напрягает, однако наличие большой площади и огромной лохматой собаки заставляют не оставляют ей выбора. Однако теперь этим занимается робот-пылесос.
Однако такой восторг разделяют не все: например, подписчик WTF уверяет, что после использования робота-пылесоса в течение нескольких месяцев без всяких сожалений перешел на беспроводной пылесос, так как щетки и колесики робота постоянно забивались волосами и шерстью, их приходилось бесконечно чистить.
Зачастую такая процедура длилась почти столько же, сколько этот пылесос занимался уборкой, — признался WTF.
Как правило, бюджетные гаджеты с базовыми функциями действительно убирают мусор только на открытых пространствах, а в углах продолжает копиться пыль и грязь. Но более дорогие модели хорошо справляются и с чисткой труднодоступных мест.
До появления робота читал, что он делает чисто только на середине комнаты, но в моем случае робот не самый базовый. Он и по углам проезжает, а именно в углах обычно скапливалась кошачья шерсть и волосы, которые гоняет сквозняком, — делится опытом подписчик Снабженец.
В целом владельцы роботов-пылесосов отмечают, что хотя гаджет и не может идеально справиться с мусором, в целом в квартире или доме после его использования становится намного чище, а убираться приходится реже. К тому же большинство моделей заползают под диваны или шкафы, то есть туда, куда обычный веник добирается разве что во время генеральной уборки.
Большинство пользователей сходятся во мнении, что роботы-пылесосы все же предназначены для больших помещений, а в маленьких им работать гораздо труднее: они натыкаются на углы, могут застревать в узких местах, а межкомнатные пороги для некоторых моделей вообще становятся непреодолимым препятствием.
Некоторым владельцам современных гаджетов не нравится, что перед запуском робота-пылесоса приходится поднимать наверх провода и убирать игрушки, то есть фактически делать уборку перед уборкой.
Как отмечает эксперт по бытовой технике портала Ixbt.com, достоинство у гаджета очнеь много:
Как видим, роботы-пылесосы имеют как недостатки, так и преимущества. Как правило, они легко справляются с ежедневными задачами, но для генеральной уборки приходится вооружаться более «тяжелой» бытовой техникой. Вот почему эти гаджеты нельзя покупать наугад: следует внимательно ознакомиться с описанием модели и понять, что она может, а что нет, и выбирать ту, которая полностью соответствует вашим требованиям.
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