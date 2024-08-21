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Пенсионер в Верхней Пышме пропал больше месяца назад

Пенсионер в Верхней Пышме пропал больше месяца назад

21 августа 2024, 06:01
Фото: Изображение Midjourney
В Верхней Пышме больше месяца разыскивают 74-летнего мужчину. Он пропал 17 июля 2024 года.

Мужчина живет один, его родственники проживают в другом регионе. В день исчезновения он сходил в банк за пенсией вместе с соцработником, который затем проводил его до дома, пишет «КП-Екатеринбург».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

С собой у свердловчанина был паспорт. Телефона у него не было, в квартире после исчезновения он не появлялся. По словам родственников, пенсионер общительный и легко вступает в разговоры с посторонними людьми. Серьезных заболеваний у него не наблюдалось.

Напомним, 15 августа 2024 года в Нижнем Тагиле пропал 73-летний местный житель, который вышел из дома в СНТ вынести мусор.

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