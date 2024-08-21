Пенсионер в Верхней Пышме пропал больше месяца назад

Posted Сегодня, 06:01
Published Сегодня, 06:01
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Updated Сегодня, 06:03
Мужчина живет один, его родственники проживают в другом регионе. В день исчезновения он сходил в банк за пенсией вместе с соцработником, который затем проводил его до дома, пишет «КП-Екатеринбург».
С собой у свердловчанина был паспорт. Телефона у него не было, в квартире после исчезновения он не появлялся. По словам родственников, пенсионер общительный и легко вступает в разговоры с посторонними людьми. Серьезных заболеваний у него не наблюдалось.
Напомним, 15 августа 2024 года в Нижнем Тагиле пропал 73-летний местный житель, который вышел из дома в СНТ вынести мусор.