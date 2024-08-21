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Продолжаются поиски пропавшего пенсионера из Нижнего Тагила в СНТ «Роща»

Продолжаются поиски пропавшего пенсионера из Нижнего Тагила в СНТ «Роща»

21 августа 2024, 03:25
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле пропал 73-летний мужчина, вышедший из дома в СНТ «Роща». Он нуждается в медпомощи. Волонтеры продолжают поиски.

Волонтеры обратились к водителям, проезжавшим 15 августа мимо садов, с просьбой посмотреть записи видеорегистраторов, на которые мог попасть пропавший, пишет ИА «Все новости».

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Напомним, пенсионер пошел вместе с тачкой выносить мусор и обратно не вернулся. Родственники через 10 минут начали его искать. В день исчезновения мужчину многие видели, однако до сих пор его не нашли.

Известно, что у горожанина эпилепсия, а также он не ориентируется на местности и медленно ходит. Телефона с собой у него нет.

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