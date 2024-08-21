Продолжаются поиски пропавшего пенсионера из Нижнего Тагила в СНТ «Роща»

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
Волонтеры обратились к водителям, проезжавшим 15 августа мимо садов, с просьбой посмотреть записи видеорегистраторов, на которые мог попасть пропавший, пишет ИА «Все новости».
Напомним, пенсионер пошел вместе с тачкой выносить мусор и обратно не вернулся. Родственники через 10 минут начали его искать. В день исчезновения мужчину многие видели, однако до сих пор его не нашли.
Известно, что у горожанина эпилепсия, а также он не ориентируется на местности и медленно ходит. Телефона с собой у него нет.