Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку после падения рабочего на химзаводе

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
Modified Сегодня, 08:48
Updated Сегодня, 08:48
Молодой человек осматривал крышу в цехе предприятия, чтобы найти протечку. При этом он не был закреплен страховочным поясом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
В какой-то момент рабочий сорвался с железобетонного перекрытия и рухнул вниз. В результате падения он получил серьезные травмы. В ведомстве после происшествия начали проверку. По ее итогам дадут соответствующую оценку.
Напомним, происшествие случилось 31 июля 2024 года. 20 дней пострадавший провел в коме.