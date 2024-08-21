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Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку после падения рабочего на химзаводе

Прокуратура Екатеринбурга проводит проверку после падения рабочего на химзаводе

21 августа 2024, 08:46
Фото: 1MI
Прокуратура Екатеринбурга организовала проверку после того, как 19-летний сотрудник подрядной организации упал с высоты на химзаводе и получил серьезные повреждения.

Молодой человек осматривал крышу в цехе предприятия, чтобы найти протечку. При этом он не был закреплен страховочным поясом, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В какой-то момент рабочий сорвался с железобетонного перекрытия и рухнул вниз. В результате падения он получил серьезные травмы. В ведомстве после происшествия начали проверку. По ее итогам дадут соответствующую оценку.

Напомним, происшествие случилось 31 июля 2024 года. 20 дней пострадавший провел в коме.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Проверка#Прокуратура#Рабочий#Падение#ЧП#18+#Екатеринбург#Инцидент
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