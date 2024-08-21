Путешествие в мир студенческой жизни: Тагильские школьники о «Университетских сменах»

Матвей Царев, ученик школы №90, отправился на смену в Российский университет дружбы народов в Москве. Был впечатлен внутренним садом в центре университета и зоной для коворкинга, оборудованной по всем современным стандартам. Школьник посетил Третьяковскую галерею и Красную площадь, а также познакомился с ребятами из других городов России.