Путешествие в мир студенческой жизни: Тагильские школьники о «Университетских сменах»

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Матвей Царев, ученик школы №90, отправился на смену в Российский университет дружбы народов в Москве. Был впечатлен внутренним садом в центре университета и зоной для коворкинга, оборудованной по всем современным стандартам. Школьник посетил Третьяковскую галерею и Красную площадь, а также познакомился с ребятами из других городов России.
Я благодарен и рад возможности стать частью «Университетских смен» и точно знаю, что это откроет новые горизонты для меня и других активистов, — поделился своими впечатлениями Матвей Царев.
Тимофей Бурлай из Политехнической гимназии Нижнего Тагила отправился на смену в Сибирский федеральный университет в Красноярске. По его словам, программа была насыщенной, мероприятия проводились ежедневно. Школьник побывал на смотровой площадке Николаевской сопки, прокатился на канатной дороге, а также поучаствовал в разнообразных мастер-классах.
В первый день мы посетили смотровую площадку Николаевской сопки, катались на канатной дороге. Я очень рад стать частью университетской смены. Я познакомился с многими интересными людьми, погрузился в студенческую жизнь, — рассказал Тимофей.
Лиза Крапивина, ученица тагильской школы № 90, поехала на смену в Кемеровский филиал Российского государственного института сценических искусств. С первого дня ребят ждали интересные и насыщенные занятия. Их учили основам диджеинга, проводили мастер-классы по дизайну, актерскому мастерству и созданию сувениров.
Были лекции, интересная практика, море экскурсий и командные игры. Я узнала много нового. Познакомилась с талантливыми людьми, — вспоминает Елизавета.
Все школьники, которым удалось воспользоваться программой, выразили благодарность за возможность стать частью «Университетских смен» и уверены, что этот проект откроет новые горизонты для них и других активистов.
Необычные поездки в рамках образовательных программ не редкость для школьников Свердловской области. Так например ученица школы №2 из Верхней Салды, стала победительницей конкурса «Первые едут в „Сондовон“» и смогла побывать в лагере, который находится в Корейской Народно-Демократической Республике.