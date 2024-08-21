Россияне скупают автомобили из-за повышения утильсбора

Агентства «АВТОСТАТ» сообщает, в июле 2024 года россияне обзавелись 136 221 новыми автомобилями. Это на 42% больше, чем в июле 2023 года, и на 9,5% больше, чем в июне 2024 года. Такой скачок продаж связан со скорым повышением утильсбора на автомобиль. Напомним, что его планируют увеличить в октябре 2024 года.