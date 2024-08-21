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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 08:40

Россияне скупают автомобили из-за повышения утильсбора

Россияне скупают автомобили из-за повышения утильсбора

21 августа 2024, 08:38
Фото: 1MI
Из-за грядущего повышения утильсбора количество автомобильных кредитов выросло. Россияне стали чаще покупать новые авто.

Агентства «АВТОСТАТ» сообщает, в июле 2024 года россияне обзавелись 136 221 новыми автомобилями. Это на 42% больше, чем в июле 2023 года, и на 9,5% больше, чем в июне 2024 года. Такой скачок продаж связан со скорым повышением утильсбора на автомобиль. Напомним, что его планируют увеличить в октябре 2024 года.

Продажи новых авто в июле выросли на 42%Продажи новых авто в июле выросли на 42%
Продажи новых авто в июле выросли на 42%
Фото: 1MI

Насколько подорожают новые машины

Постоянный ремонт старой машины — дело не из приятных и не из дешевых. Поэтому многие россияне выбирают купить новую машину сейчас, пока они стоят дешевле.

Так, сумма утильсбора 255,6 тысяч рублей и ввоз машин из соседних государств повысят цены на некоторые марки на 25%.

Но повышение стоимости машин не сможет разлучить двух лучших друзей — авто и кредиты.

Для расчета примерной стоимости кредита возьмем Haval Jolion, который стал лидером по выручке в июле 2024 года с продажами на 19,6 млрд рублей. Обычно эта модель — 2,36 млн рублей, средний срок автокредита в России — 5,5 года. Дилер предлагает ставку 23,5%, первоначальный взнос от 10% и того ежемесячный платеж выходит в 42 тысячи рублей

Если прибавить утильсбор, ежемесячный платеж вырастет на 7 тысяч рублей до 49 тысяч рублей, а переплата составит чуть больше 1,2 млн рублей. Если внести сразу 60% стоимости машины, условия станут выгоднее. При оформлении кредита на год ставка составит 0,01%, на 5 лет — 17,2%.

Количество кредитов на автомобиль выросло на 57% в июле 2024Количество кредитов на автомобиль выросло на 57% в июле 2024
Количество кредитов на автомобиль выросло на 57% в июле 2024
Фото: 1MI

После увеличения утильсбора, авторынок ждут изменения

Во-первых, сейчас люди в спешке покупают новые авто, так как ждут повышение цен. Но насыщение рынка — тоже плохо. Деньги у населения кончаются, а привлекательных программ по автокредитам под 5–6% годовых больше нет из-за увеличения ключевой ставки.

Во-вторых, в лучшей ситуации окажутся лидеры рынка, у которых есть свои кредитные программы. А вот «серые» дилеры ощутят все прелести повышения утильсбора, сообщают «Новые Известия».

Напомним, что 1 июля в России отменили льготную ипотеку. Прямо перед отменой программы спрос на квартиры резко вырос. А в июле упал в 2–3 раза, а в каких-то городах вовсе встал. Из-за низкого спроса застройщикам приходиться идти в обход закона. Центробанк быстро блокирует такие рокировки, что опять приводит к росту цен. Однако эксперты ожидают снижение цен на квартиры к концу 2024 года.

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