Самолет без опознавательных знаков замечен над Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Очевидцы были удивлены, увидев в небе борт белого цвета с серебристым оттенком без каких-либо опознавательных отличий. Обычно на такой высоте летают вертолёты. Они задались вопросом, кому принадлежит этот самолёт и какие цели он преследовал, пролетая над стратегически важными объектами города.
Вечером, примерно в полпятого, увидели самолет в небе над Вагонкой. Я в тот момент была на Алтайке. Этот бело-серебристый самолет летел невысоко. Обычно на такой высоте летают вертолеты. Именно это и увидели. Двигался со стороны Верхней Салды. Учитывая, что у нас УВЗ на Вагонке, это вызывает вопросы. Вдруг недоброжелатель? А может, и МЧС территорию облетали, проверяли, все ли в порядке, — рассказала редакции TagilCity.ru Александра, жительница Вагонки.
После этого инцидента транспортная прокуратура начала проверку всех сообщений в СМИ. В ведомстве выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет определено, были ли нарушены законы, регулирующие безопасность воздушного движения. Сейчас проводятся мероприятия для определения принадлежности этого борта. Следует отметить, что в Нижнем Тагиле расположены стратегически важные объекты, такие как УВЗ.
Самолеты могут летать над городом только в соответствии с установленными правилами и процедурами. В России воздушное пространство делится на несколько зон, каждая из которых имеет свои ограничения и требования к полетам.
Например, в зоне C (контролируемое воздушное пространство) полеты разрешены только с позволения диспетчерской службы. В зоне G (неконтролируемое воздушное пространство) полеты могут осуществляться без разрешения, но с соблюдением определенных правил и ограничений.
Также существуют зоны ограничения полетов, где запрещены полеты без специального разрешения. Это могут быть зоны вокруг аэропортов, военных объектов, правительственных зданий и других важных объектов.