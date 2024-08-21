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Неопознанный самолет пролетел над стратегическими объектами в Нижнем Тагиле

Самолет без опознавательных знаков замечен над Нижним Тагилом

21 августа 2024, 13:47
Фото: 1MI

Неопознанный самолет пролетел над стратегическими объектами в Нижнем Тагиле

В небе над Нижним Тагилом был замечен самолет без опознавательных знаков, который летел на очень низкой высоте. Это произошло вечером, 20 августа, около 17:00, и было замечено жителями Вагонки и Тагилстроя.

Очевидцы были удивлены, увидев в небе борт белого цвета с серебристым оттенком без каких-либо опознавательных отличий. Обычно на такой высоте летают вертолёты. Они задались вопросом, кому принадлежит этот самолёт и какие цели он преследовал, пролетая над стратегически важными объектами города.

Фото: tagilcity.ru
Вечером, примерно в полпятого, увидели самолет в небе над Вагонкой. Я в тот момент была на Алтайке. Этот бело-серебристый самолет летел невысоко. Обычно на такой высоте летают вертолеты. Именно это и увидели. Двигался со стороны Верхней Салды. Учитывая, что у нас УВЗ на Вагонке, это вызывает вопросы. Вдруг недоброжелатель? А может, и МЧС территорию облетали, проверяли, все ли в порядке, — рассказала редакции TagilCity.ru Александра, жительница Вагонки.
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После этого инцидента транспортная прокуратура начала проверку всех сообщений в СМИ. В ведомстве выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет определено, были ли нарушены законы, регулирующие безопасность воздушного движения. Сейчас проводятся мероприятия для определения принадлежности этого борта. Следует отметить, что в Нижнем Тагиле расположены стратегически важные объекты, такие как УВЗ.

Самолеты могут летать над городом только в соответствии с установленными правилами и процедурами. В России воздушное пространство делится на несколько зон, каждая из которых имеет свои ограничения и требования к полетам.

Например, в зоне C (контролируемое воздушное пространство) полеты разрешены только с позволения диспетчерской службы. В зоне G (неконтролируемое воздушное пространство) полеты могут осуществляться без разрешения, но с соблюдением определенных правил и ограничений.

Также существуют зоны ограничения полетов, где запрещены полеты без специального разрешения. Это могут быть зоны вокруг аэропортов, военных объектов, правительственных зданий и других важных объектов.

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