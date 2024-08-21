Самолет без опознавательных знаков замечен над Нижним Тагилом

После этого инцидента транспортная прокуратура начала проверку всех сообщений в СМИ. В ведомстве выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет определено, были ли нарушены законы, регулирующие безопасность воздушного движения. Сейчас проводятся мероприятия для определения принадлежности этого борта. Следует отметить, что в Нижнем Тагиле расположены стратегически важные объекты, такие как УВЗ.