Стали известны подробности смерти рыбаков на реке в Тавде

Известно, что пенсионер ранее перенес инфаркт, а его жена недавно проходила в поликлинике диспансеризацию, однако ей не сказали о необходимости лечения, несмотря на то, что были выявлены проблемы, из-за которых женщине нельзя было никуда ехать.