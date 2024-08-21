Стали известны подробности смерти рыбаков на реке в Тавде

Posted Сегодня, 07:08
Published Сегодня, 07:08
Modified Сегодня, 07:10
Updated Сегодня, 07:10
По словам одного из сыновей умерших, их смерть наступила из-за остановки сердца. Криминала в данном случае нет. Мужчина незадолго до смерти пытался позвонить экстренным службам, но из-за плохой связи не смог, пишет Е1.
Известно, что пенсионер ранее перенес инфаркт, а его жена недавно проходила в поликлинике диспансеризацию, однако ей не сказали о необходимости лечения, несмотря на то, что были выявлены проблемы, из-за которых женщине нельзя было никуда ехать.
Напомним, супруги скончались 18 августа 2024 года. В Следкоме проводят проверку.