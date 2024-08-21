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Published Сегодня, 07:08

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Updated Сегодня, 07:10

Стали известны подробности смерти рыбаков на реке в Тавде

Стали известны подробности смерти рыбаков на реке в Тавде

21 августа 2024, 07:08
Фото: 1MI
Стало известно, почему умерла пожилая семейная пара, отдыхавшая на берегу реки Карабашка в Тавде.

По словам одного из сыновей умерших, их смерть наступила из-за остановки сердца. Криминала в данном случае нет. Мужчина незадолго до смерти пытался позвонить экстренным службам, но из-за плохой связи не смог, пишет Е1.

Известно, что пенсионер ранее перенес инфаркт, а его жена недавно проходила в поликлинике диспансеризацию, однако ей не сказали о необходимости лечения, несмотря на то, что были выявлены проблемы, из-за которых женщине нельзя было никуда ехать.

Напомним, супруги скончались 18 августа 2024 года. В Следкоме проводят проверку.

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