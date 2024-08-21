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Posted Сегодня, 12:18

Published Сегодня, 12:18

Modified Сегодня, 12:20

Updated Сегодня, 12:20

Стали известны подробности выселения бойца СВО из его жилья в Камышлове

Стали известны подробности выселения бойца СВО из его жилья в Камышлове

21 августа 2024, 12:18
Фото: 1MI
Стали известны подробности выселения бойца СВО из его жилья в Камышлове.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области вскрыли квартиру бойца СВО и выставили его вещи за порог.

Выяснилось, что чиновники не знали, что в этой квартире проживает участник СВО, который в данный момент находится в зоне спецоперации.

Квартиру они хотели отдать пострадавшим от пожара. По документам жилплощадь была свободна, поэтому ее вскрыли, а вещи вынесли.

По сведениям URA.RU из проверенного источника, боец не оформил квартиру как положено, поэтому по документам там никто не значился. В администрации даже не подозревали, что там проживает военнослужащий.

В Свердловской области семье бойца СВО грозит выселение из единственного жилья
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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Жилье#Жильцы#Камышлов#Екатеринбург#Инцидент#Боец СВО
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