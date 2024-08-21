Стали известны подробности выселения бойца СВО из его жилья в Камышлове.

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Ранее мы сообщали, что в Свердловской области вскрыли квартиру бойца СВО и выставили его вещи за порог.
Выяснилось, что чиновники не знали, что в этой квартире проживает участник СВО, который в данный момент находится в зоне спецоперации.
Квартиру они хотели отдать пострадавшим от пожара. По документам жилплощадь была свободна, поэтому ее вскрыли, а вещи вынесли.
По сведениям URA.RU из проверенного источника, боец не оформил квартиру как положено, поэтому по документам там никто не значился. В администрации даже не подозревали, что там проживает военнослужащий.