tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:07

Published Сегодня, 16:07

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

Неопознанный самолет над Тагилом принадлежит Минобороны РФ

Стало известно, что за самолет кружил над Уралвагонзаводом в Тагиле

21 августа 2024, 16:07
Фото: tagilcity.ru

Неопознанный самолет над Тагилом принадлежит Минобороны РФ

Самолет, который вызвал переполох в Тагиле 20 августа и стал причиной проверки Уральской транспортной прокуратуры, принадлежал Минобороны РФ.

Самолет АЕ-30 проводил аэрофотосъемку местности на Уралвагонзаводом, сообщил Telegram-канал Baza.

Самолет без опознавательных знаков замечен над Нижним Тагилом
Узнать подробнее

В Нижний Тагил борт вылетел из екатеринбургского аэропорта «Кольцово». Проверка транспортной прокуратуры по данному факту завершена.

Напомним, что странный самолет белого цвета без каких-либо опознавательных знаков был замечен во вторник, 20 августа, над стратегическим оборонным предприятием. Тагильчане выдвигали разные предположения, в том числе опасались провокаций.

В прошлом году в Нижнем Тагиле задержали гражданина США Эвана Гершковича, который впоследствии был осужден за шпионаж. Позднее его передали властям Соединенных Штатов в рамках большого обмена между Вашингтоном и Москвой.

УВЗ помогает устранять последствие обрушения дома в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
Американский шпион Гершкович собирал информацию об Уралвагонзаводе по указанию ЦРУРассмотрение дела западного журналиста о шпионаже стартовало в ЕкатеринбургеСуд в Екатеринбурге приговорил гражданку США к 12 годам за госизмену
#Дарья Бобровицкая#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Самолет#Уралвагонзавод#Екатеринбург#Минобороны РФ
Подпишитесь
Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России
Сегодня, 08:07
В Нижнем Тагиле охранник перевел мошенникам 400 тысяч рублей
Сегодня, 07:38
Стали известны подробности смерти рыбаков на реке в Тавде
Сегодня, 07:08
В Нижнем Тагиле ищут пропавшего пенсионера на белой «ГАЗели»
Сегодня, 09:23
Стали известны подробности выселения бойца СВО из его жилья в Камышлове
Сегодня, 12:18
Свердловчанка с муковисцидозом первой в России родила здорового ребенка
Сегодня, 13:07