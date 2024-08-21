Стало известно, что за самолет кружил над Уралвагонзаводом в Тагиле

Posted Сегодня, 16:07
Published Сегодня, 16:07
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
Самолет АЕ-30 проводил аэрофотосъемку местности на Уралвагонзаводом, сообщил Telegram-канал Baza.
В Нижний Тагил борт вылетел из екатеринбургского аэропорта «Кольцово». Проверка транспортной прокуратуры по данному факту завершена.
Напомним, что странный самолет белого цвета без каких-либо опознавательных знаков был замечен во вторник, 20 августа, над стратегическим оборонным предприятием. Тагильчане выдвигали разные предположения, в том числе опасались провокаций.
В прошлом году в Нижнем Тагиле задержали гражданина США Эвана Гершковича, который впоследствии был осужден за шпионаж. Позднее его передали властям Соединенных Штатов в рамках большого обмена между Вашингтоном и Москвой.