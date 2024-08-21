Свердловчанка с муковисцидозом первой в России родила здорового ребенка

Posted Сегодня, 13:07
Published Сегодня, 13:07
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Екатеринбурженка стала первой и единственной на сегодняшний день в России женщиной, которая смогла со своим диагнозом выносить и родить здорового малыша. Данный диагноз ей был поставлен в детстве и она нуждается в специализированном лечении.
Заболевание характеризуется тяжелыми нарушениями функций органов дыхания, поражением слизистой ЖКТ и других органов. Всего в России страдают муковисцидозом около 5 млн человек.
Ранее мы сообщали, что свердловчане чаще заболевают раком, но реже от него умирают.