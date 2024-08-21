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Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Свердловчанка с муковисцидозом первой в России родила здорового ребенка

Свердловчанка с муковисцидозом первой в России родила здорового ребенка

21 августа 2024, 13:07
Фото: 1MI
Первая в России больная тяжелым генетическим заболеванием родила здорового ребёнка. Этот уникальный случай произошел в Свердловской области.

Екатеринбурженка стала первой и единственной на сегодняшний день в России женщиной, которая смогла со своим диагнозом выносить и родить здорового малыша. Данный диагноз ей был поставлен в детстве и она нуждается в специализированном лечении.

Заболевание характеризуется тяжелыми нарушениями функций органов дыхания, поражением слизистой ЖКТ и других органов. Всего в России страдают муковисцидозом около 5 млн человек.

Ранее мы сообщали, что свердловчане чаще заболевают раком, но реже от него умирают.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Роддом#Заболевание#Рождение#Екатеринбург
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