Свердловский Минздрав после суда так и не купил лекарство тяжелобольному блогеру

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
В апреле 2024 года блогер и графический дизайнер Сорокин выиграл иск против регионального ведомства на получение «Спинразы», пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.
На закупку препарата чиновникам было дано три месяца, однако в июле екатеринбуржец его так и не получил. Ничего определенного страдающему СМА 29-летнему молодому человеку при этом не говорят.
Илья рассказал, что на недавнем приеме у невролога и нейрохирурга ему было предложено альтернативное лечение препаратом «Рисдиплам». Однако он не спешит принимать решение и ждет, что «Спинразу» все же купят.
Ранее в Свердловской области прогремела история мальчика Миши Бахтина с таким же диагнозом. Родители ребенка добиваются получения препарата «Рисдиплам» несмотря на заключение врачей о том, что лекарство ему не показано.