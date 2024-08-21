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Свердловский блогер с тяжелым заболеванием борется с Минздравом за лекарство

Свердловский Минздрав после суда так и не купил лекарство тяжелобольному блогеру

21 августа 2024, 16:36
Фото: Изображение Midjourney

Свердловский блогер с тяжелым заболеванием борется с Минздравом за лекарство

Блогер Илья Сорокин из Екатеринбурга, страдающий спинальной мышечной атрофией, не может добиться от свердловского Минздрава выдачи жизненно важного лекарства даже после решения суда.

В апреле 2024 года блогер и графический дизайнер Сорокин выиграл иск против регионального ведомства на получение «Спинразы», пишет Ura.ru со ссылкой на свой источник.

На закупку препарата чиновникам было дано три месяца, однако в июле екатеринбуржец его так и не получил. Ничего определенного страдающему СМА 29-летнему молодому человеку при этом не говорят.

Илья рассказал, что на недавнем приеме у невролога и нейрохирурга ему было предложено альтернативное лечение препаратом «Рисдиплам». Однако он не спешит принимать решение и ждет, что «Спинразу» все же купят.

Ранее в Свердловской области прогремела история мальчика Миши Бахтина с таким же диагнозом. Родители ребенка добиваются получения препарата «Рисдиплам» несмотря на заключение врачей о том, что лекарство ему не показано.

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#Дарья Бобровицкая#Суд#Лекарство#Здравоохранение#Блогер#Министерство здравоохранения#Решение#Екатеринбург#СМА
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