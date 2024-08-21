Светлана Баранникова об участии в «Мисс Офис — 2024» и о победе в онлайн-голосовании

Posted Сегодня, 11:49
Published Сегодня, 11:49
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
Светлана занимает ответственную должность руководителя направления организационного развития.
Я сотрудница компании «УГМК-Телеком» — это крупный оператор услуг связи, который работает более чем в 20 населенных пунктах Урала, Сибири, Башкирии и Центральной России. В этом году «УГМК-Телеком» отмечает 18 лет с момента своего создания. Слоган нашей компании: «Изменения — это норма!». Поэтому к моим задачам относится экспертиза и инициирование предложений по организационно-функциональным изменениям, определение ключевых бизнес-процессов, описание бизнес-процессов, их внедрение и автоматизация, реализация эффективной системы операционного управления, проектная деятельность и другие задачи.
В ближайшие 10 лет планируем заниматься автоматизацией бизнес-процессов, как внутри компании, так и для внешнего заказчика, уделять внимание социально-значимым темам и вопросам экологии, осваивать тренды — например, в BIM-проектировании или искусственном интеллекте, и продолжать открывать новые направления.
Как выяснилось на кастинге «Мисс Офис — 2024», девушка сочетает работу с разными хобби:
Я люблю жизнь во всех ее проявлениях и считаю своим основным хобби постоянное развитие в разных направлениях. То, что меня всегда наполняет, вдохновляет и чем я могу заниматься в любом состоянии — это танцы, ими я занималась профессионально с 4-х лет, и сейчас не оставляю это увлечение: танцую танго, бачату, делаю постановки хореографии для конкурсов красоты, социально-значимых мероприятий и даже иммерсивных спектаклей. Еще у меня есть любимая собака, с ней мы много гуляем, регулярно занимаемся у кинолога — это помогает мне переключиться с повседневных дел и отлично развивает самодисциплину.
О конкурсе «Мисс офис» свердловчанка знает уже около 5 лет, она видела объявление в социальных сетях. За плечами Светланы два крупных конкурса красоты.
Для меня важно, кто организатор, престиж конкурса, узнаваемость, когда я поняла, что организатор «Комус», прочитала, посмотрела на каком высоком уровне проводится конкурс, решила тоже поучаствовать в кастинге, так как это бренд, которому можно доверять. Я люблю публичность, сцену, и, конечно, хочу представить свой город и свою компанию в финале конкурса, поэтому решение приняла молниеносно.
В творческом номере Светлана решила признаться в любви к своей стране и ее людям, прочитав стихотворение о России под музыкальный фрагмент из «Лебединого озера» П. И. Чайковского:
Наша страна сильна, потому что в ней проживают потрясающие, удивительные люди, с открытой душой и большим сердцем.
Сам кастинг хорошо организован, и я была рада познакомиться с такими интересными участницами. Каждая включилась в процесс подготовки по максимуму. Здорово, что у всех девушек была возможность самовыразиться, подняться на сцену, перебороть свое волнение и сиять.
Конечно, я знала, что меня представили к народному голосованию в телеграм-канале Tagilcity.ru. Я пересылала этот пост своим знакомым, коллегам, и для меня было приятной неожиданностью то, что эти знакомые/коллеги пересылали этот пост дальше, агитировали голосовать за меня. Это невероятное чувство поддержки тысячи рук. И, конечно, к началу кастинга, я уже понимала, что мы вместе одержали эту победу, и была этому рада. Мой совет конкурсанткам: быть собой, настоящей и искренней, не сравнивать себя с другими, потому что каждая уникальна, и получать удовольствие от самого процесса подготовки к кастингу и выступлению на сцене - это настоящий праздник!
Официальная тема 15-го сезона «Мисс Офис» — «Все грани красоты». Светлана Баранникова уверена, что русские девушки — одни из самых красивых, причем не только внешне:
Я достаточно много путешествую и каждый раз убеждаюсь в том, что наши девушки, девушки России, невероятно красивые. И эта красота не только внешняя, так как это достаточно субъективно, а это красота в целом, тот образ, который несут наши девушки: женственный, нежный, открытый, но в тоже время, в нас есть много силы, как я сказала на кастинге — мягкой силы.
В 2024 году конкурс красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис» проходит уже в 15-й раз. Главный приз для победительницы — 3 миллиона рублей. А 30 девушек, прошедших итоговый отбор, смогут представить себя, свою компанию и регион на международном уровне — финальное шоу проходит в Москве, в прошлом году его посмотрели более 10 млн человек.