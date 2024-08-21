Светлана Баранникова об участии в «Мисс Офис — 2024» и о победе в онлайн-голосовании

В 2024 году конкурс красоты для офисных сотрудниц «Мисс Офис» проходит уже в 15-й раз. Главный приз для победительницы — 3 миллиона рублей. А 30 девушек, прошедших итоговый отбор, смогут представить себя, свою компанию и регион на международном уровне — финальное шоу проходит в Москве, в прошлом году его посмотрели более 10 млн человек.