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Свыше 100 новых контейнеров для отходов появились в Волчанске

Свыше 100 новых контейнеров для отходов появились в Волчанске

21 августа 2024, 07:01
Фото: «Рифей»
102 новые емкости полностью закроют потребность Волчанска в обновлении городской инфраструктуры системы обращения с отходами. Современные пластиковые баки поставят взамен износившихся металлических.

До 21 августа 2024 года в муниципалитете эксплуатировались исключительно контейнеры объемом 0,75 кубометров. Иногда это могло приводить к их переполнению. Теперь же проблема должна быть исключена — пластиковые контейнеры гораздо больше. Кроме того, они износоустойчивы, не впитывают грязь и запах, а также не подвержены коррозии.

Хотел бы поблагодарить жителей Волчанска за бережное отношение к контейнерам. Это позволило им достаточно долгое время пользоваться старыми емкостями. Однако пришло время перемен, и мы надеемся, что к новым и современным контейнерам жители будут относиться столь же бережно, — подчеркнул исполнительный директор ООО Компания «Рифей» Федор Потапов.
Фото: «Рифей»

Отметим, установка контейнеров ведется администрацией Волчанска. В соответствии с поступившей заявкой от городских властей, в ближайшее время обновление коснется более 40 контейнерных площадок. Специалисты регионального оператора помогают с расстановкой и дают рекомендации по модернизации площадок в связи со сменой способа сбора и погрузки твердых коммунальных отходов.

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По всем вопросам, связанным с вывозом ТКО, можно обратиться к специалистам горячей линии компании «Рифей» по телефону 8-800-23-02-43.

Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что в Свердловской области внедрили дистанционную систему контроля за состоянием контейнерных площадок.

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#Анастасия Имамахметова#Общество#Экология#Свердловская область#Модернизация#Отходы#Горячая линия#Вывоз мусора#Инфраструктура#Волчанск#Екатеринбург#Рифей#Федор Потапов#Твердые коммунальные отходы
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