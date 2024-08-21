Свыше 100 новых контейнеров для отходов появились в Волчанске

До 21 августа 2024 года в муниципалитете эксплуатировались исключительно контейнеры объемом 0,75 кубометров. Иногда это могло приводить к их переполнению. Теперь же проблема должна быть исключена — пластиковые контейнеры гораздо больше. Кроме того, они износоустойчивы, не впитывают грязь и запах, а также не подвержены коррозии.