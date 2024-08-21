Свыше 100 новых контейнеров для отходов появились в Волчанске

Posted Сегодня, 07:01
Published Сегодня, 07:01
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
До 21 августа 2024 года в муниципалитете эксплуатировались исключительно контейнеры объемом 0,75 кубометров. Иногда это могло приводить к их переполнению. Теперь же проблема должна быть исключена — пластиковые контейнеры гораздо больше. Кроме того, они износоустойчивы, не впитывают грязь и запах, а также не подвержены коррозии.
Хотел бы поблагодарить жителей Волчанска за бережное отношение к контейнерам. Это позволило им достаточно долгое время пользоваться старыми емкостями. Однако пришло время перемен, и мы надеемся, что к новым и современным контейнерам жители будут относиться столь же бережно, — подчеркнул исполнительный директор ООО Компания «Рифей» Федор Потапов.
Отметим, установка контейнеров ведется администрацией Волчанска. В соответствии с поступившей заявкой от городских властей, в ближайшее время обновление коснется более 40 контейнерных площадок. Специалисты регионального оператора помогают с расстановкой и дают рекомендации по модернизации площадок в связи со сменой способа сбора и погрузки твердых коммунальных отходов.
По всем вопросам, связанным с вывозом ТКО, можно обратиться к специалистам горячей линии компании «Рифей» по телефону 8-800-23-02-43.
Ранее TagilCity.ru сообщал о том, что в Свердловской области внедрили дистанционную систему контроля за состоянием контейнерных площадок.