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Женщина в Екатеринбурге попала под колеса трамвая и погибла

Трамвай в Екатеринбурге наехал на женщину

21 августа 2024, 03:55
Фото: ГИБДД по Свердловской области

Женщина в Екатеринбурге попала под колеса трамвая и погибла

В Екатеринбурге женщина, выходившая из трамвая, погибла под колесами транспорта. Происшествие случилось на остановке «Калининская» 20 августа 2024 года.

Женщина выходила из трамвая и в этот момент общественный транспорт начал ехать. Пассажирка рухнула на рельсы и оказалась под колесами трамвая, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.

Екатеринбурженка погибла на месте ЧП. Известно, что водитель трамвая перед тем, как поехать, не проверила, что все пассажиры сошли на остановке.

Напомним, 13 августа 2024 года в Свердловской области пожилая женщина погибла под колесами поезда.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#ДТП#Женщина#ЧП#Трамвай#Пассажирка#18+#Екатеринбург#Авария#Погибшая#Инцидент
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