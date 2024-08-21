Трамвай в Екатеринбурге наехал на женщину

Posted Сегодня, 03:55
Published Сегодня, 03:55
Modified Сегодня, 03:57
Updated Сегодня, 03:57
Женщина выходила из трамвая и в этот момент общественный транспорт начал ехать. Пассажирка рухнула на рельсы и оказалась под колесами трамвая, рассказали в пресс-службе областной автоинспекции.
Екатеринбурженка погибла на месте ЧП. Известно, что водитель трамвая перед тем, как поехать, не проверила, что все пассажиры сошли на остановке.
Напомним, 13 августа 2024 года в Свердловской области пожилая женщина погибла под колесами поезда.