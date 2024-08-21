Тренер из США рассказал о быстрых способах похудения

По мнению Ноббе, нет упражнений, которые смогли бы сжигать жир только в отдельных зонах, например, на руках или животе. Тем не менее, существуют специальные упражнения, которые помогают укрепить определенные группы мышц. Например, для уменьшения объема талии следует тренировать боковые и поясничные мышцы, пишет ИА RuNews24.ru.