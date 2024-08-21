Тренер из США рассказал о быстрых способах похудения

Posted Вчера, 11:14
Published Вчера, 11:14
Modified Сегодня, 11:17
Updated Сегодня, 11:17
По мнению Ноббе, нет упражнений, которые смогли бы сжигать жир только в отдельных зонах, например, на руках или животе. Тем не менее, существуют специальные упражнения, которые помогают укрепить определенные группы мышц. Например, для уменьшения объема талии следует тренировать боковые и поясничные мышцы, пишет ИА RuNews24.ru.
Одним из таких упражнений является боковая планка, которая задействует косые мышцы живота. Лягте на бок, при этом локоть должен находиться под плечом. Поднимите бедра, чтобы ваше тело образовало прямую линию. Удерживайте эту позу как можно дольше, выполняя 3–4 подхода по 30 секунд с каждой стороны.
Также стоит попробовать скручивания и упражнение «велосипед», которые помогут проработать несколько мышечных групп. Также немаловажно уделить внимание вашему рациону. Чтобы облегчить процесс похудения, старайтесь увеличивать количество потребляемого белка, добавляя в меню курицу, рыбу, яйца и бобовые культуры.
Эти продукты способствуют наращиванию мышечной массы и обеспечивают длительное чувство насыщения. Кроме того, полезно вводить в свой рацион растительные жиры, такие как авокадо, орехи, семена и оливковое масло. Не забывайте о важности воды, которая играет ключевую роль в обмене веществ и помогает контролировать уровень аппетита.