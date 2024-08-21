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Published Сегодня, 08:58

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Трое человек пострадали в ДТП на Челябинском тракте

Три человека оказались в больнице после ДТП на Челябинском тракте

21 августа 2024, 08:58
Фото: 1MI

Трое человек пострадали в ДТП на Челябинском тракте

В результате автоаварии на выезде из Екатеринбурга пятеро человек получили травмы различной степени тяжести.

Двое пострадавших отказались от госпитализации на месте происшествия, сообщает Минздрав Свердловской области.

Трое человек были доставлены в больницы Екатеринбурга с травмами головы и тела различной степени тяжести. Один из пострадавших после оказания помощи был отправлен на амбулаторное лечение домой.

Состояние двух госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#ДТП#ЧП#Екатеринбург#Инцидент
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