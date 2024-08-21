Три человека оказались в больнице после ДТП на Челябинском тракте

Posted Сегодня, 08:58
Published Сегодня, 08:58
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Двое пострадавших отказались от госпитализации на месте происшествия, сообщает Минздрав Свердловской области.
Трое человек были доставлены в больницы Екатеринбурга с травмами головы и тела различной степени тяжести. Один из пострадавших после оказания помощи был отправлен на амбулаторное лечение домой.
Состояние двух госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, им оказывается необходимая медицинская помощь.
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