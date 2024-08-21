У жительницы Сысерти обнаружили ВИЧ, но ей выдали результаты другого человека

Дочь Людмилы София продолжала возить свою маму по врачам, но специалисты продолжали разводить руками и только перенаправляли к другим медикам. Но когда женщине сделали КТ, оказалось, что у нее туберкулез. Перед началом лечения у Людмилы снова взяли анализ на ВИЧ — в этот раз он оказался положительным. Как выяснилось, врачи «Сысертской ЦГБ» неправильно указали фамилию женщины, и ей пришел не ее анализ.