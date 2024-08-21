У жительницы Сысерти обнаружили ВИЧ, но ей выдали результаты другого человека

Posted Сегодня, 09:47
Published Сегодня, 09:47
Modified Сегодня, 09:49
Updated Сегодня, 09:49
59-летнюю жительницу Свердловской области начали мучить проблемы со здоровьем еще в 2022 году. Врачи «Сысертской ЦГБ» долго не могли понять, что с женщиной происходит. Тогда Людмила сдала анализ на ВИЧ-инфекцию — он оказался отрицательным.
Дочь Людмилы София продолжала возить свою маму по врачам, но специалисты продолжали разводить руками и только перенаправляли к другим медикам. Но когда женщине сделали КТ, оказалось, что у нее туберкулез. Перед началом лечения у Людмилы снова взяли анализ на ВИЧ — в этот раз он оказался положительным. Как выяснилось, врачи «Сысертской ЦГБ» неправильно указали фамилию женщины, и ей пришел не ее анализ.
В этот момент у женщины развилась терминальная стадия ВИЧ-инфекции — СПИД. Но усилиями врачей и силой воли Людмила смогла выкарабкаться. Сейчас ее жизни ничего не угрожает, пишет «КП-Екатеринбург».
Юрист, помогающий семье Людмилы, составила обращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.
Напомним, что Александр Бастрыкин взял под личный контроль дело о мигранте, который приставал к маленьким девочкам.