Ученые создали новую модель по оценке рисков наводнений в любой точке мира

Posted Сегодня, 09:26
Published Сегодня, 09:26
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Как сообщает newkhakasiya.online, на уровень угрозы наводнений влияют такие параметры, как ширина дорог, расположение строений, тип покрытия улиц и так далее. Для анализа воздействия этих факторов ученые применили методы физики, обычно используемые для изучения сложных или неупорядоченных систем.
В результате специалисты выявили общие принципы, объясняющие различия в уровнях риска наводнений в различных городах. Созданная ими аналитическая модель устанавливает связь между архитектурой городов, интенсивностью осадков и ущербом от затоплений. Этот инструмент позволяет оценивать риск наводнений на уровне отдельных кварталов в любой точке мира.
Модель целесообразно использовать при проектировании новых районов. Это даст возможность новому поколению прогнозировать потенциальное воздействие застройки на риски наводнений.