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Published Сегодня, 09:26

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Ученые создали новую модель по оценке рисков наводнений в любой точке мира

Ученые создали новую модель по оценке рисков наводнений в любой точке мира

21 августа 2024, 09:26
Фото: Изображение Midjourney
С учетом новых исследований разработана универсальная модель прогнозирования наводнений, подходящая для любого региона мира. Ее использование рекомендуется при планировании новых жилых комплексов для снижения риска затоплений и защиты населения.

Как сообщает newkhakasiya.online, на уровень угрозы наводнений влияют такие параметры, как ширина дорог, расположение строений, тип покрытия улиц и так далее. Для анализа воздействия этих факторов ученые применили методы физики, обычно используемые для изучения сложных или неупорядоченных систем.

В результате специалисты выявили общие принципы, объясняющие различия в уровнях риска наводнений в различных городах. Созданная ими аналитическая модель устанавливает связь между архитектурой городов, интенсивностью осадков и ущербом от затоплений. Этот инструмент позволяет оценивать риск наводнений на уровне отдельных кварталов в любой точке мира.

Модель целесообразно использовать при проектировании новых районов. Это даст возможность новому поколению прогнозировать потенциальное воздействие застройки на риски наводнений.

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