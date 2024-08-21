Ученые создали новую модель по оценке рисков наводнений в любой точке мира

Как сообщает newkhakasiya.online, на уровень угрозы наводнений влияют такие параметры, как ширина дорог, расположение строений, тип покрытия улиц и так далее. Для анализа воздействия этих факторов ученые применили методы физики, обычно используемые для изучения сложных или неупорядоченных систем.