Успехи тагильчан-гонщиков, загадочный самолет, Мисс Офис и ремонт дома

Юные тагильчане, члены всероссийской молодежной организации «Движение Первых» приняли участие в образовательно-туристских программах «Университетские смены». Они побывали в Москве, Красноярске, Нальчике и других городах. Ребята познакомились со студенческой жизнью. В беседе с TagilCity.ru они рассказали, что программа была очень насыщенной и интересной.