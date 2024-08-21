tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:38

Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 17:24

Updated Сегодня, 17:24

Успехи тагильчан-гонщиков, загадочный самолет, Мисс Офис и ремонт дома

Успехи тагильчан-гонщиков, загадочный самолет, Мисс Офис и ремонт дома

21 августа 2024, 16:38
Фото: Изображение Midjourney
Тагильские спортсмены хорошо выступили на Чемпионате РФ по водно-моторному спорту. Раскрыта загадка кружившего над Тагилом самолета. Победительница онлайн-голосования «Мисс Офис» рассказала TagilCity.ru об участии в конкурсе. В городе ремонтируют дом №83 рядом с рухнувшим после взрыва газа.

Гонщики из Нижнего Тагила показали отличные результаты на чемпионате России по водно-моторному спорту в составе сборной Свердловской области. Трое тагильчан завоевали призовые места. Чемпионат проходил в Кемеровской и Ивановской областях.

Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России
Узнать подробнее

Круживший над оборонным предприятием Уралвагонзавод самолет, встревоживший жителей Нижнего Тагила во вторник, 20 августа, принадлежал Минобороны России. Экипаж судна, вылетевшего из аэропорта «Кольцово», занимался аэрофотосъемкой.

Стало известно, что за самолет кружил над Уралвагонзаводом в Тагиле
Узнать подробнее

Корреспондент TagilCity.ru побеседовал с победительницей онлайн-голосования на кастинге Международного конкурса «Мисс Офис-2024», 33-летней Светланой Баранниковой. Молодая женщина занимает ответственную должность в крупном свердловском предприятии и имеет множество самых разных увлечений.

Светлана Баранникова об участии в «Мисс Офис — 2024» и о победе в онлайн-голосовании
Узнать подробнее

Юные тагильчане, члены всероссийской молодежной организации «Движение Первых» приняли участие в образовательно-туристских программах «Университетские смены». Они побывали в Москве, Красноярске, Нальчике и других городах. Ребята познакомились со студенческой жизнью. В беседе с TagilCity.ru они рассказали, что программа была очень насыщенной и интересной.

Путешествие в мир студенческой жизни: Тагильские школьники о «Университетских сменах»
Узнать подробнее

В Нижнем Тагиле приступили к ремонту дома №83, который находится рядом с обрушившейся в результате взрыва газа многоэтажкой на улице Сибирской. У здания пострадала крыша, были выбиты окна. Строители уже завершают ремонт кровли.

В Нижнем Тагиле ремонтируют дом рядом с рухнувшей пятиэтажкой
Узнать подробнее
Читайте также:
Досмотр на вокзале, закрытая дорога на Вагонке, временный мост в Тагиле и скейт-паркПодорожавший проезд в Тагиле, экоитоги, достопримечательности и пострадавшая девочкаПервые компенсации, ремонт улицы Пархоменко в Тагиле, чемпион-каноист и мошенники
#Дарья Бобровицкая#Общество#Итоги дня в Свердловской области и Нижнем Тагиле#Нижний Тагил#Свердловская область#Строительство#Молодежь#Самолет#Крушение#Гонщики#Екатеринбург#Мисс офис#Чемпионат РФ#Ремонт дома#Газовый взрыв#Образовательные программы#Турпоездка
Подпишитесь
Гонщики из Нижнего Тагила покоряют водные просторы: успехи на чемпионате России
Сегодня, 08:07
В Нижнем Тагиле охранник перевел мошенникам 400 тысяч рублей
Сегодня, 07:38
Стали известны подробности смерти рыбаков на реке в Тавде
Сегодня, 07:08
В Нижнем Тагиле ищут пропавшего пенсионера на белой «ГАЗели»
Сегодня, 09:23
Стали известны подробности выселения бойца СВО из его жилья в Камышлове
Сегодня, 12:18
Свердловчанка с муковисцидозом первой в России родила здорового ребенка
Сегодня, 13:07