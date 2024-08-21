Успехи тагильчан-гонщиков, загадочный самолет, Мисс Офис и ремонт дома

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
Гонщики из Нижнего Тагила показали отличные результаты на чемпионате России по водно-моторному спорту в составе сборной Свердловской области. Трое тагильчан завоевали призовые места. Чемпионат проходил в Кемеровской и Ивановской областях.
Круживший над оборонным предприятием Уралвагонзавод самолет, встревоживший жителей Нижнего Тагила во вторник, 20 августа, принадлежал Минобороны России. Экипаж судна, вылетевшего из аэропорта «Кольцово», занимался аэрофотосъемкой.
Корреспондент TagilCity.ru побеседовал с победительницей онлайн-голосования на кастинге Международного конкурса «Мисс Офис-2024», 33-летней Светланой Баранниковой. Молодая женщина занимает ответственную должность в крупном свердловском предприятии и имеет множество самых разных увлечений.
Юные тагильчане, члены всероссийской молодежной организации «Движение Первых» приняли участие в образовательно-туристских программах «Университетские смены». Они побывали в Москве, Красноярске, Нальчике и других городах. Ребята познакомились со студенческой жизнью. В беседе с TagilCity.ru они рассказали, что программа была очень насыщенной и интересной.
В Нижнем Тагиле приступили к ремонту дома №83, который находится рядом с обрушившейся в результате взрыва газа многоэтажкой на улице Сибирской. У здания пострадала крыша, были выбиты окна. Строители уже завершают ремонт кровли.