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Posted Сегодня, 08:19

Published Сегодня, 08:19

Modified Сегодня, 08:21

Updated Сегодня, 08:21

В Екатеринбурге на заводе «Уралхиммаш» разбился 19-летний хоккеист

В Екатеринбурге 19-летний юноша получил травмы на заводе «Уралхиммаш»

21 августа 2024, 08:19
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге на заводе «Уралхиммаш» разбился 19-летний хоккеист

В Екатеринбурге юноша получил серьезные травмы на заводе «Уралхиммаш».

Молодой человек выполнял ремонтные работы на крыше одного из цехов. В какой-то момент он сорвался и упал с высоты.

Юноша провел в коме 20 дней. У него в результате травмы развился перитонит. Пострадавшему также удалили селезенку и зашили желудок, который порвался от удара.

Молодой человек работал неофициально. Сейчас близкие собирают средства на его реабилитацию.

Пострадавший, Алексей Громов, играл в хоккей в «Ночной лиге». К сожалению из-за травмы позвоночника неизвестно, сможет ли он вернуться в спорт.

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#Екатерина Смирнова#Происшествия#Рабочий#ЧП#Производственная травма#Екатеринбург#Инцидент
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