В Екатеринбурге 19-летний юноша получил травмы на заводе «Уралхиммаш»

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Молодой человек выполнял ремонтные работы на крыше одного из цехов. В какой-то момент он сорвался и упал с высоты.
Юноша провел в коме 20 дней. У него в результате травмы развился перитонит. Пострадавшему также удалили селезенку и зашили желудок, который порвался от удара.
Молодой человек работал неофициально. Сейчас близкие собирают средства на его реабилитацию.
Пострадавший, Алексей Громов, играл в хоккей в «Ночной лиге». К сожалению из-за травмы позвоночника неизвестно, сможет ли он вернуться в спорт.
Ранее машина придавила ногу рабочего автосервиса в Екатеринбурге. Ему ампутировали пальцы.