В Екатеринбурге арестовали мигранта, который приставал к девочкам на остановке

Напомним, что случай произошел 19 августа. Мигрант приставал к двум девочкам 12 и 13 лет. Школьницам пришлось просить помощи у прохожих, чтобы отбиться от извращенца, и несколько мужчин скрутили его и передали его полиции. В этот же день глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование этого дела.