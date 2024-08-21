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В Екатеринбурге арестовали мигранта, который приставал к девочкам на остановке

В Екатеринбурге арестовали мигранта, который приставал к девочкам на остановке

21 августа 2024, 13:17
Фото: 1MI
В Екатеринбурге арестовали уроженца Средней Азии, который приставал к девочкам на остановке. Его отправили в СИЗО до 18 октября.

Уроженец Киргизии Медет Эгембердиев отправился в СИЗО по решению Верх-Исетского районного суда, пишет URA.RU.

Напомним, что случай произошел 19 августа. Мигрант приставал к двум девочкам 12 и 13 лет. Школьницам пришлось просить помощи у прохожих, чтобы отбиться от извращенца, и несколько мужчин скрутили его и передали его полиции. В этот же день глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование этого дела.

29 июля женщина с дочкой вызвали такси. Водитель-мигрант поставил отметку о платном ожидании, когда еще не приехал. Девушка поинтересовалась, зачем он так сделал, в ответ таксист обматерил клиентку и силой выкинул ее из машины.

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