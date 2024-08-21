В Екатеринбурге арестовали мигранта, который приставал к девочкам на остановке

Posted Сегодня, 13:17
Published Сегодня, 13:17
Modified Сегодня, 13:19
Updated Сегодня, 13:19
Уроженец Киргизии Медет Эгембердиев отправился в СИЗО по решению Верх-Исетского районного суда, пишет URA.RU.
Напомним, что случай произошел 19 августа. Мигрант приставал к двум девочкам 12 и 13 лет. Школьницам пришлось просить помощи у прохожих, чтобы отбиться от извращенца, и несколько мужчин скрутили его и передали его полиции. В этот же день глава СК РФ Александр Бастрыкин взял под свой контроль расследование этого дела.
29 июля женщина с дочкой вызвали такси. Водитель-мигрант поставил отметку о платном ожидании, когда еще не приехал. Девушка поинтересовалась, зачем он так сделал, в ответ таксист обматерил клиентку и силой выкинул ее из машины.