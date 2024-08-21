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Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

В Екатеринбурге полицейские нашли девочек, которые наехали на женщину с коляской

В Екатеринбурге полицейские нашли девочек, которые наехали на женщину с коляской

21 августа 2024, 06:08
Фото: 1MI
В Екатеринбурге полицейские нашли девочек, которые на самокате наехали на женщину с коляской.

Две девочки оказались несовершеннолетними. Кикшеринговый сервис наложил на них штраф и заблокировал аккаунт, пишет 66.ru.

В ГАИ составили протокол за ДТП. Штраф за детей будут оплачивать родители.

Напомним, что ситуация произошла 12 августа. Две девочки ехали на одном самокате и врезались в женщину с коляской. После чего скрылись с места аварии. Ребенок, который находился в коляске, не пострадал, пенсионерка отделалась ушибами.

31 июля 17-летний парень, ехав на самокате, сбил 5-летнего ребенка. Малыша пришлось доставить в больницу.

Дети в Свердловской области чаще попадают в аварии из-за самокатов и питбайков
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