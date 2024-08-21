В Екатеринбурге полицейские нашли девочек, которые наехали на женщину с коляской

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Две девочки оказались несовершеннолетними. Кикшеринговый сервис наложил на них штраф и заблокировал аккаунт, пишет 66.ru.
В ГАИ составили протокол за ДТП. Штраф за детей будут оплачивать родители.
Напомним, что ситуация произошла 12 августа. Две девочки ехали на одном самокате и врезались в женщину с коляской. После чего скрылись с места аварии. Ребенок, который находился в коляске, не пострадал, пенсионерка отделалась ушибами.
31 июля 17-летний парень, ехав на самокате, сбил 5-летнего ребенка. Малыша пришлось доставить в больницу.