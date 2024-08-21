В Екатеринбурге зафиксирован рекордный минимум безработицы

Posted Сегодня, 05:20
Published Сегодня, 05:20
Modified Сегодня, 05:22
Updated Сегодня, 05:22
На каждого безработного екатеринбуржца приходится более 13 тысяч предложений о работе. Это свидетельствует о нехватке специалистов, рассказал глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.
В целом в Свердловской области сейчас количество безработных, стоящих на учебе в службе занятости, чуть превышает 10 тысяч человек. При этом в регионе не хватает более 62 тысяч рабочих мест.
Напомним, в Свердловской области из-за недостатка сотрудников стали чаще брать на работу женщин, в том числе пожилых от 61 года.