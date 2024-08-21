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Published Сегодня, 05:20

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Updated Сегодня, 05:22

В Екатеринбурге зафиксирован рекордный минимум безработицы

В Екатеринбурге зафиксирован рекордный минимум безработицы

21 августа 2024, 05:20
Фото: Изображение Midjourney
Уровень безработицы в Екатеринбурге достиг рекордного минимума в 2024 году.

На каждого безработного екатеринбуржца приходится более 13 тысяч предложений о работе. Это свидетельствует о нехватке специалистов, рассказал глава города Алексей Орлов в своем Telegram-канале.

В целом в Свердловской области сейчас количество безработных, стоящих на учебе в службе занятости, чуть превышает 10 тысяч человек. При этом в регионе не хватает более 62 тысяч рабочих мест.

Напомним, в Свердловской области из-за недостатка сотрудников стали чаще брать на работу женщин, в том числе пожилых от 61 года.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Статистика#Специалисты#Безработица#Сотрудники#Рекорд#Рабочие места#Труд#Вакансии#Екатеринбург#Соискатели
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