В Каменске-Уральском суд взыскал 2 млн с предпринимателей в пользу мамы инвалида

Авария произошла еще в 2019 году. С грузового автомобиля вывалилась гусеница крана, она раздавила проезжавшую мимо легковушку. Водитель погиб в машине скорой, а 22-летний Дмитрий Беляев стал инвалидом I группы. Следствие выяснило, что гусеницу не закрепили.