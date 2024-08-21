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В Каменске-Уральском суд взыскал 2 млн с предпринимателей в пользу мамы инвалида

В Каменске-Уральском суд взыскал 2 млн с предпринимателей в пользу мамы инвалида

21 августа 2024, 09:14
Фото: Изображение Midjourney
В Каменске-Уральском суд взыскал 2 млн с предпринимателей, из-за которых произошло ДТП, после которого парень стал инвалидом.

Авария произошла еще в 2019 году. С грузового автомобиля вывалилась гусеница крана, она раздавила проезжавшую мимо легковушку. Водитель погиб в машине скорой, а 22-летний Дмитрий Беляев стал инвалидом I группы. Следствие выяснило, что гусеницу не закрепили.

Суд обязал виновных выплатить 2 млн маме Дмитрия и 4 млн вдове погибшего водителя. Но Любовь Беляева получила только часть компенсации — от владельцев груза. Предприниматель, который владел грузовиком, резко обанкротился и исчез. Разбирательства идут уже 5 лет, сообщает Е1.

Напомним, что 21 августа на выезде из Екатеринбурга произошло массовое ДТП. 5 человек получили травмы. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое.

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