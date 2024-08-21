В Каменске-Уральском суд взыскал 2 млн с предпринимателей в пользу мамы инвалида

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Авария произошла еще в 2019 году. С грузового автомобиля вывалилась гусеница крана, она раздавила проезжавшую мимо легковушку. Водитель погиб в машине скорой, а 22-летний Дмитрий Беляев стал инвалидом I группы. Следствие выяснило, что гусеницу не закрепили.
Суд обязал виновных выплатить 2 млн маме Дмитрия и 4 млн вдове погибшего водителя. Но Любовь Беляева получила только часть компенсации — от владельцев груза. Предприниматель, который владел грузовиком, резко обанкротился и исчез. Разбирательства идут уже 5 лет, сообщает Е1.
Напомним, что 21 августа на выезде из Екатеринбурга произошло массовое ДТП. 5 человек получили травмы. Состояние двух пациентов врачи оценивают как тяжелое.