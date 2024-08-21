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В Нижнем Тагиле ищут пропавшего пенсионера на белой «ГАЗели»

В Нижнем Тагиле ищут пропавшего пенсионера на белой «ГАЗели»

21 августа 2024, 09:23
Фото: Изображение Midjourney
В Нижнем Тагиле пропал 61-летний местный житель, который был за рулем белой «ГАЗели». Его разыскивают с 20 августа 2024 года.

Мужчина уехал из СНТ НТМК №5 в лес на машине за грибами и обратно не вернулся. Его дочь обратилась за помощью к волонтерам и правоохранителям, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Фото: Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Вскоре машина, на которой уехал пенсионер, была обнаружена на трассе Екатеринбург — Серов. Тагильчанина продолжают искать.

Напомним, в июле 2024 года в Верхней Пышме исчез пожилой человек. В день исчезновения он ходил в банк получать пенсионную выплату.

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