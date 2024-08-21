В Нижнем Тагиле ищут пропавшего пенсионера на белой «ГАЗели»

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Мужчина уехал из СНТ НТМК №5 в лес на машине за грибами и обратно не вернулся. Его дочь обратилась за помощью к волонтерам и правоохранителям, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Вскоре машина, на которой уехал пенсионер, была обнаружена на трассе Екатеринбург — Серов. Тагильчанина продолжают искать.
Напомним, в июле 2024 года в Верхней Пышме исчез пожилой человек. В день исчезновения он ходил в банк получать пенсионную выплату.