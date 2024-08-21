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Published Сегодня, 07:38

Modified Сегодня, 07:40

Updated Сегодня, 07:40

В Нижнем Тагиле охранник перевел мошенникам 400 тысяч рублей

В Нижнем Тагиле охранник перевел мошенникам 400 тысяч рублей

21 августа 2024, 07:38
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле охранник перевел мошенникам 400 тысяч рублей, взятых в кредит.

Мошенники представились оператором сотовой связи. Мужчине сообщили о необходимости продлить договор, а для этого надо сообщить код из смс.

Затем раздались еще два звонка: сначала с «госуслуг» с информацией о взломе портала, а затем из «полиции». Лжеполицейские рассказали жертве, что на его имя берут кредит и надо срочно взять зеркальный на максимально возможную сумму и перевести деньги на спецсчет, номер которого они дадут.

В результате деньги ушли мошенникам за границу, а тагильчанину придется платить огромный кредит, сообщает пресс-служба полиции Нижнего Тагила.

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#Екатерина Смирнова#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Мошенники#Телефонные мошенники#Екатеринбург#Инцидент
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