В Нижнем Тагиле охранник перевел мошенникам 400 тысяч рублей

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
Мошенники представились оператором сотовой связи. Мужчине сообщили о необходимости продлить договор, а для этого надо сообщить код из смс.
Затем раздались еще два звонка: сначала с «госуслуг» с информацией о взломе портала, а затем из «полиции». Лжеполицейские рассказали жертве, что на его имя берут кредит и надо срочно взять зеркальный на максимально возможную сумму и перевести деньги на спецсчет, номер которого они дадут.
В результате деньги ушли мошенникам за границу, а тагильчанину придется платить огромный кредит, сообщает пресс-служба полиции Нижнего Тагила.
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