В Нижнем Тагиле охранник перевел мошенникам 400 тысяч рублей

Затем раздались еще два звонка: сначала с «госуслуг» с информацией о взломе портала, а затем из «полиции». Лжеполицейские рассказали жертве, что на его имя берут кредит и надо срочно взять зеркальный на максимально возможную сумму и перевести деньги на спецсчет, номер которого они дадут.