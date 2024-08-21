В Нижнем Тагиле проходят соревнования среди пожарных

Posted Сегодня, 15:23
Published Сегодня, 15:23
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
68 Чемпионат среди пожарных посетил мэр города Владислав Пинаев, он поприсутствовал на открытии и подчеркнул важность развития этого направления спорта, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего города.
Соревнования продлятся с 21 по 23 августа, а 23 августа состоится боевое развёртывание и будут подведены итоги.
Напомним, что 15 августа свердловским спортсменам присвоили разряды. 4 человека стали кандидатами в мастера спорта.