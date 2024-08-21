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Posted Сегодня, 15:23

Published Сегодня, 15:23

Modified Сегодня, 15:25

Updated Сегодня, 15:25

В Нижнем Тагиле проходят соревнования среди пожарных

В Нижнем Тагиле проходят соревнования среди пожарных

21 августа 2024, 15:23
Фото: Администрация Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле проходят соревнования по пожарно-спасательному спорту. Участие принимают 150 пожарных.

68 Чемпионат среди пожарных посетил мэр города Владислав Пинаев, он поприсутствовал на открытии и подчеркнул важность развития этого направления спорта, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего города.

Соревнования продлятся с 21 по 23 августа, а 23 августа состоится боевое развёртывание и будут подведены итоги.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

Напомним, что 15 августа свердловским спортсменам присвоили разряды. 4 человека стали кандидатами в мастера спорта.

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#Вадим Бредников#Общество#Спорт#Нижний Тагил#Свердловская область#Соревнования#Пожарные#Чемпионат#Екатеринбург
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