В Нижнем Тагиле ремонтируют дом рядом с рухнувшей пятиэтажкой

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
Modified Сегодня, 06:45
Updated Сегодня, 06:45
Дом частично пострадал от взрыва. Сейчас строители завершают ремонт крыши. Происходит подготовка к замене поврежденных окон, специалисты будут замерять размеры для последующего производства и монтажа, сообщил Алексей Шмыков в своем telegram-канале.
Напомним, что жителей взорвавшегося дома на Сибирской, 81 продолжают расселять. Уже 60 человек подписали соглашения на компенсации. С их помощью пострадавшие смогут купить себе новое жилье.