tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:43

Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Нижнем Тагиле ремонтируют дом рядом с рухнувшей пятиэтажкой

В Нижнем Тагиле ремонтируют дом рядом с рухнувшей пятиэтажкой

21 августа 2024, 06:43
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле ремонтируют дом на Сибирской, 83, который находится рядом с взорвавшейся пятиэтажкой.

Дом частично пострадал от взрыва. Сейчас строители завершают ремонт крыши. Происходит подготовка к замене поврежденных окон, специалисты будут замерять размеры для последующего производства и монтажа, сообщил Алексей Шмыков в своем telegram-канале.

Напомним, что жителей взорвавшегося дома на Сибирской, 81 продолжают расселять. Уже 60 человек подписали соглашения на компенсации. С их помощью пострадавшие смогут купить себе новое жилье.

Жильцы расселяемого дома №81 по Сибирской в Тагиле получают звонки от мошенников
Узнать подробнее
Читайте также:
Мальчика, спасенного из-под завалов в Нижнем Тагиле, выписали из больницыЖители Нижнего Тагила подписали соглашения для получения компенсаций на расселениеВ Нижнем Тагиле жителей разрушенного дома начнут расселять
#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Нижний Тагил#Свердловская область#Строительство#Ремонт#Дом#ЧП#Пострадавшие#Расселение#18+#Екатеринбург#Авария#Инцидент#Жилой дом взорвался в Нижнем Тагиле
Подпишитесь
Жителей и гостей Нижнего Тагила будут досматривать на ж/д вокзале
Вчера, 09:32
В Нижнем Тагиле не работают два светофора на улице Пархоменко
Сегодня, 06:34
Пенсионер в Верхней Пышме пропал больше месяца назад
Сегодня, 06:01
Житель Свердловской области нашел в лесу редкие грибы
Сегодня, 05:37
В Екатеринбурге зафиксирован рекордный минимум безработицы
Сегодня, 05:20
Женщина в Нижнем Тагиле отдала «сотруднице ЦБ» 270 тысяч
Сегодня, 04:34