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Published Сегодня, 14:43

Modified Сегодня, 14:45

Updated Сегодня, 14:45

В поселке Свердловской области отремонтируют водонапорную башню

В поселке Свердловской области отремонтируют водонапорную башню

21 августа 2024, 14:43
Фото: Изображение Midjourney
В одном из поселков Свердловской области будут ремонтировать водоснабжающую инфраструктуру после прокурорской проверки.

В результате проверки оказалось, что здание водонапорной башни деревни Пантелейково находится в крайне плохом виде. В стенах многочисленные трещины и дыры, а оборудование давно не ремонтировалось.

Прокуратура подала иск в суд, теперь администрация Артинского района обязана отремонтировать водоснабжающую инфраструктуру.

Напомним, что в Новолялинском районе некоторые поселки находятся на большом расстоянии от ближайших медицинских пунктов, при этом между селениями не организованно движение общественного транспорта, что делает медицинскую помощь недоступной для их жителей. Прокуратура разобралась в проблеме.

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#Вадим Бредников#Общество#Прокуратура#Свердловская область#Суд#Водоснабжение#Ремонт#Водохранилище#Арти#Прокурорская проверка#Екатеринбург
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