В поселке Свердловской области отремонтируют водонапорную башню

Напомним, что в Новолялинском районе некоторые поселки находятся на большом расстоянии от ближайших медицинских пунктов, при этом между селениями не организованно движение общественного транспорта, что делает медицинскую помощь недоступной для их жителей. Прокуратура разобралась в проблеме.