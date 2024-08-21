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В аварийном доме в Камышлове капремонт назначен на 2056 год

В СК организована проверка по нарушению прав жителей аварийного дома в Камышлове

21 августа 2024, 11:42
Фото: 1MI

В аварийном доме в Камышлове капремонт назначен на 2056 год

Жители Камышлова вынуждены жить в аварийном доме, а капремонт планируется не скоро. В СК начали проверку по данному факту.

По словам жильцов дома, у здания осыпается его внешняя часть, на потолках и стенах образуются трещины и нет канализации.

Кроме того, в неисправном состоянии электропроводка, а также сгнили полы и перекрытия, рассказали в пресс-службе областного Следкома.

Жильцы обращались в органы за помощью, однако никаких мер не было предпринято. В СК начали проверку. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ее процессе.

Доклад предоставит исполняющий обязанности главы регионального ведомства Константин Мирошниченко.

Напомним, в Нижнем Тагиле снесут два жилых дома, которые признаны аварийными.

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