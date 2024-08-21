В СК организована проверка по нарушению прав жителей аварийного дома в Камышлове

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
По словам жильцов дома, у здания осыпается его внешняя часть, на потолках и стенах образуются трещины и нет канализации.
Кроме того, в неисправном состоянии электропроводка, а также сгнили полы и перекрытия, рассказали в пресс-службе областного Следкома.
Жильцы обращались в органы за помощью, однако никаких мер не было предпринято. В СК начали проверку. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ее процессе.
Доклад предоставит исполняющий обязанности главы регионального ведомства Константин Мирошниченко.
Напомним, в Нижнем Тагиле снесут два жилых дома, которые признаны аварийными.