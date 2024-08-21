В Свердловской области продлили программу маткапитала до 2030 года

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
В Заксобрании решили продлить программу регионального маткапитала до 2030 года, сообщает Людмила Бабушкина, спикер Заксобрания.
При рождении первого ребенка родители могут получить 631 тысячу рублей. У свердловчан есть возможность получить надбавку в 167 тысяч рублей к основной сумме за счет региональной программы.
Напомним, что в Екатеринбурге за несколько дней до окончания приемной комиссии в колледжи школы начали массово отказывать детям в поступлении в 10 класс. Директора объясняют это тем, что некоторые дети просто не сдали вступительные испытания. А ученика 130 лицея даже отчислили, несмотря на его успеваемость.