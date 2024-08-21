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В Свердловской области продлили программу маткапитала до 2030 года

В Свердловской области продлили программу маткапитала до 2030 года

21 августа 2024, 13:44
Фото: 1MI
Законодатели Свердловской области решили продлить программу регионального материнского капитала. На ее реализацию планируют выделить 6,1 млрд рублей.

В Заксобрании решили продлить программу регионального маткапитала до 2030 года, сообщает Людмила Бабушкина, спикер Заксобрания.

При рождении первого ребенка родители могут получить 631 тысячу рублей. У свердловчан есть возможность получить надбавку в 167 тысяч рублей к основной сумме за счет региональной программы.

Напомним, что в Екатеринбурге за несколько дней до окончания приемной комиссии в колледжи школы начали массово отказывать детям в поступлении в 10 класс. Директора объясняют это тем, что некоторые дети просто не сдали вступительные испытания. А ученика 130 лицея даже отчислили, несмотря на его успеваемость.

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