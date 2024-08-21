Женщина в Белоярском районе выплатит 110 тысяч за нападение ее пса на подростка

Школьник пришел в частный дом, где жил его друг, чтобы его мама отвезла их на тренировку. Когда мальчик находился на участке, на него набросилась собака и укусила за ногу. Женщина, не оказала ему помощь, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.