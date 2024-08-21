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Женщина в Белоярском районе выплатит 110 тысяч за нападение ее пса на подростка

Женщина в Белоярском районе выплатит 110 тысяч за нападение ее пса на подростка

21 августа 2024, 06:41
Фото: 1MI
В Белоярском районе местная жительница заплатит подростку 110 тысяч рублей за нападение ее собаки. Инцидент случился в начале 2023 года.

Школьник пришел в частный дом, где жил его друг, чтобы его мама отвезла их на тренировку. Когда мальчик находился на участке, на него набросилась собака и укусила за ногу. Женщина, не оказала ему помощь, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Мама пострадавшего подростка узнала о случившемся от его тренера. После этого он прошел курс лечения на протяжении нескольких месяцев. На его конечности остались шрамы от укуса.

Прокуратура потребовала у суда взыскать с владелицы животного 200 тысяч рублей. Суд удовлетворил требование частично и взыскал 110 тысяч.

Напомним, в Екатеринбурге предприятие выплатит несколько сотен тысяч своей сотруднице, которая получила травму во время работы.

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