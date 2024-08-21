Женщина в Нижнем Тагиле отдала «сотруднице ЦБ» 270 тысяч

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 04:36
Updated Сегодня, 04:36
С тагильчанкой связалась неизвестная. Она назвала себя сотрудницей ЦБ и сказала, что с ее вклада мошенники пытаются списать деньги. Чтобы их сохранить, женщине нужно их снять и отправить на другой, специальный счет, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.
Горожанка выполнила все инструкции и перевела деньги на счет, который ей продиктовала собеседница. После этого потерпевшая сообразила, что ей звонила аферистка. Далее она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Напомним, в Алапаевске молодой человек обманул пожилых людей на три миллиона рублей.