Женщина в Нижнем Тагиле отдала «сотруднице ЦБ» 270 тысяч

С тагильчанкой связалась неизвестная. Она назвала себя сотрудницей ЦБ и сказала, что с ее вклада мошенники пытаются списать деньги. Чтобы их сохранить, женщине нужно их снять и отправить на другой, специальный счет, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.