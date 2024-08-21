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Женщина в Нижнем Тагиле отдала «сотруднице ЦБ» 270 тысяч

Женщина в Нижнем Тагиле отдала «сотруднице ЦБ» 270 тысяч

21 августа 2024, 04:34
Фото: 1MI
Жительница Нижнего Тагила отправила мошенникам 270 тысяч рублей, думая, что переводит их на специальный счет.

С тагильчанкой связалась неизвестная. Она назвала себя сотрудницей ЦБ и сказала, что с ее вклада мошенники пытаются списать деньги. Чтобы их сохранить, женщине нужно их снять и отправить на другой, специальный счет, рассказали в пресс-службе полиции Нижнего Тагила.

Горожанка выполнила все инструкции и перевела деньги на счет, который ей продиктовала собеседница. После этого потерпевшая сообразила, что ей звонила аферистка. Далее она обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в Алапаевске молодой человек обманул пожилых людей на три миллиона рублей.

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#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Мошенничество#Обман#Преступление#ЧП#Мошенники#18+#Екатеринбург#Аферисты#Инцидент
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