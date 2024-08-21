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Житель Свердловской области нашел в лесу редкие грибы

Житель Свердловской области нашел в лесу редкие грибы

21 августа 2024, 05:37
В Свердловской области местный житель нашел в лесу грибы, которые редко встречаются.

Так, грибник заметил телефору, паутинника, леоцию, чешуйчатку золотистую и другие виды, рассказали в группе ВКонтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области».

Фото: Группе ВКонтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области»

При этом свердловчанин отметил, что некоторые названия лесных находок он не может точно сказать, потому что они похожи одновременно на несколько видов.

Напомним, в лесном массиве Свердловской области местные жители нашли грибы голубого оттенка, которые могут расти с начала лета до конца осени.

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#Елизавета Зиборова#Общество#Свердловская область#Лес#Урожай#Находка#Лето#Грибы#Природа#Екатеринбург#Грибник
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