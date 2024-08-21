Житель Свердловской области нашел в лесу редкие грибы

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
Так, грибник заметил телефору, паутинника, леоцию, чешуйчатку золотистую и другие виды, рассказали в группе ВКонтакте «Грибы и грибники Екатеринбурга и Свердловской области».
При этом свердловчанин отметил, что некоторые названия лесных находок он не может точно сказать, потому что они похожи одновременно на несколько видов.
Напомним, в лесном массиве Свердловской области местные жители нашли грибы голубого оттенка, которые могут расти с начала лета до конца осени.