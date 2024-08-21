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Житель ЯНАО ехал на подножке поезда в Екатеринбург

Житель ЯНАО ехал на подножке поезда в Екатеринбург

21 августа 2024, 10:59
Фото: Изображение Midjourney
57-летний житель ЯНАО ехал на подножке поезда в Екатеринбург, потому что он не успел зайти в вагон. Инцидент случился 20 августа 2024 года.

Мужчина ехал в поезде в Екатеринбург. Во время одной из остановок он вышел на перрон поговорить по телефону.

Он пропустил объявление о том, что поезд отправляется и, когда транспорт поехал, он заскочил на подножку и проехал так несколько метров, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной полиции.

Проводник, заметив пассажира, сорвал стоп-кран и мужчина вернулся на свое место. В Екатеринбурге его встретили полицейские. Ему выписали штраф в размере двух тысяч рублей.

Напомним, в поезде «Новый Уренгой — Москва» на станции в Екатеринбурге сняли пьяного мужчину, который устроил дебош.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Полиция#Мужчина#Поезд#ЧП#Пассажир#18+#Екатеринбург#Инцидент
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