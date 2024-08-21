Житель ЯНАО ехал на подножке поезда в Екатеринбург

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
Мужчина ехал в поезде в Екатеринбург. Во время одной из остановок он вышел на перрон поговорить по телефону.
Он пропустил объявление о том, что поезд отправляется и, когда транспорт поехал, он заскочил на подножку и проехал так несколько метров, рассказали в пресс-службе Уральской транспортной полиции.
Проводник, заметив пассажира, сорвал стоп-кран и мужчина вернулся на свое место. В Екатеринбурге его встретили полицейские. Ему выписали штраф в размере двух тысяч рублей.
Напомним, в поезде «Новый Уренгой — Москва» на станции в Екатеринбурге сняли пьяного мужчину, который устроил дебош.