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Жителя Первоуральска обвиняют в сбыте 40 килограмм наркотиков

Жителя Первоуральска обвиняют в сбыте 40 килограмм наркотиков

21 августа 2024, 10:20
Фото: 1MI
Жителя Первоуральска обвиняют в сбыте 40 килограмм наркотиков и отмывании 11 млн рублей.

Прокуратура передала в суд дело 37-летнего жителя Первоуральска, подозреваемого в участии в преступной группе, которая занималась продажей наркотиков через интернет и отмывала деньги.

Силовики пресекли деятельность нарко-магазина и установили, что обвиняемый использовал криптовалюту для вывода около 11 миллионов рублей. Кроме того, было обнаружено, что он подделал удостоверение инспектора ГИБДД. За эти преступления мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.

Ранее, 14 августа, стало известно о задержании двух мужчин, у которых обнаружили 6 килограммов наркотиков. Они планировали распространять запрещенные вещества в Свердловской и Новосибирской областях.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Прокуратура#Суд#Полиция#Уголовное дело#Наркотики#Наркоторговцы#Екатеринбург#Отмывание денег
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