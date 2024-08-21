Жителя Первоуральска обвиняют в сбыте 40 килограмм наркотиков

Силовики пресекли деятельность нарко-магазина и установили, что обвиняемый использовал криптовалюту для вывода около 11 миллионов рублей. Кроме того, было обнаружено, что он подделал удостоверение инспектора ГИБДД. За эти преступления мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.