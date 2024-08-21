Жителя Первоуральска обвиняют в сбыте 40 килограмм наркотиков

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Прокуратура передала в суд дело 37-летнего жителя Первоуральска, подозреваемого в участии в преступной группе, которая занималась продажей наркотиков через интернет и отмывала деньги.
Силовики пресекли деятельность нарко-магазина и установили, что обвиняемый использовал криптовалюту для вывода около 11 миллионов рублей. Кроме того, было обнаружено, что он подделал удостоверение инспектора ГИБДД. За эти преступления мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы.
Ранее, 14 августа, стало известно о задержании двух мужчин, у которых обнаружили 6 килограммов наркотиков. Они планировали распространять запрещенные вещества в Свердловской и Новосибирской областях.