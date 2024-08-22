Актриса из Тагила исполнила главную роль в новом сериале «Третье сентября» на ТНТ

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:06
Updated Сегодня, 16:06
О премьере TagilCity.ru рассказали в пресс-службе телеканала ТНТ по Свердловской области.
По сюжету Мария, роль которой исполнила Арина, должна выйти замуж за Виктора. Однако накануне свадьбы она бросает его из-за событий, которые произошли на традиционном мальчишнике. Молодой человек готов на все ради возвращения любимой, и небеса дарят ему такой шанс: на другой день он снова просыпается 3 сентября, в день, который давно стал мемом в России.
Арина Постникова — уроженка Нижнего Тагила, в 2014 году она окончила Екатеринбургский театральный институт. В ее карьере — уже около 40 ролей. Она рассказала TagilCity.ru, что ей импонировала роль простой хорошей девчонки, в которой любая молодая россиянка может узнать себя.
Одной из особенностей комедии «Третье сентября» будет богатое музыкальное оформление: в фильме много красивых песен, которые любят зрители. По словам Арины, музыкального образования у нее нет, но проблемой это не стало.
С четырех до семнадцати лет я пела в шоу группе «Сюрприз», одном из самых сильных вокальных коллективов нашей страны, который стал обладателем более двадцати различных премий международных и всероссийских конкурсов и фестивалей. Так что, это очень серьезная школа. У нас работают большие профессионалы, не уступающие по своей подготовке специалистам в Москве. Я об этом говорю с гордостью, — поделилась молодая актриса.
Также девушка поделилась с TagilCity.ru, что, несмотря на съемки, всегда вспоминает о своей малой родине и с удовольствием сюда приезжает.
Есть такой небольшой поселок Евстюниха, и у моих родителей там свой дом — деревянный, очень уютный. Рядом река, сосновый бор. Это мое место силы. Для меня нет ничего любимее на свете, чем наш райский уголок. Это очень красивые места, где живут хорошие люди, — сказала Арина.
Напомним, что премьера сериала «Третье сентября» состоится на канале ТНТ днем ранее. Также его можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиска».
Ранее уральские актеры снялись в сериале «Ткачевы на связи», который вышел на ТНТ 10 июня.