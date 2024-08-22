Актриса из Тагила исполнила главную роль в новом сериале «Третье сентября» на ТНТ

По сюжету Мария, роль которой исполнила Арина, должна выйти замуж за Виктора. Однако накануне свадьбы она бросает его из-за событий, которые произошли на традиционном мальчишнике. Молодой человек готов на все ради возвращения любимой, и небеса дарят ему такой шанс: на другой день он снова просыпается 3 сентября, в день, который давно стал мемом в России.