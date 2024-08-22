Бастрыкин будет контролировать дело об отсутствии воды в Асбесте

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Глава СК РФ взял под свой надзор дело об отсутствии воды на Кордоне Старка в Асбесте. Это произошло после массовых публикаций в соцсетях, сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области.
Жители вынуждены самостоятельно покупать воду, на кордоне наблюдаются проблемы и с технической водой. Все оборудование устарело, а обращения в органы местного самоуправления не помогли, сообщает ИА «Уральский меридиан».
Напомним, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении отца, который похитил двух детей и не возвращает их матери.