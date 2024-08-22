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Published Сегодня, 13:59

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Бастрыкин будет контролировать дело об отсутствии воды в Асбесте

Бастрыкин будет контролировать дело об отсутствии воды в Асбесте

22 августа 2024, 13:59
Бастрыкин будет контролировать дело о длительном отсутствии воды на Кордоне Старка в Асбесте.

Глава СК РФ взял под свой надзор дело об отсутствии воды на Кордоне Старка в Асбесте. Это произошло после массовых публикаций в соцсетях, сообщают в пресс-службе СК по Свердловской области.

Жители вынуждены самостоятельно покупать воду, на кордоне наблюдаются проблемы и с технической водой. Все оборудование устарело, а обращения в органы местного самоуправления не помогли, сообщает ИА «Уральский меридиан».

Напомним, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении отца, который похитил двух детей и не возвращает их матери.

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#Вадим Бредников#Общество#Происшествия#Свердловская область#Администрация#Асбест#Вода#Горячая вода#Холодная вода#Водоснабжение#Питьевая вода#Екатеринбург#Александр Бастрыкин
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