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Published Сегодня, 11:56

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Updated Сегодня, 11:58

Бастрыкин проконтролирует дело о похищении отцом близнецов в Екатеринбурге

Бастрыкин проконтролирует дело о похищении отцом близнецов в Екатеринбурге

22 августа 2024, 11:56
Фото: 1MI
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на отца, который похитил двух мальчиков-близнецов в Екатеринбурге.

Уголовное дело начали после обращения матери детей к Александру Бастрыкину, он также будет контролировать ход расследования.

Напомним, что отец украл детей у мамы еще в октябре 2023 года. Во время отдыха в Краснодаре Денис Сухарев напал на Алену и выкрал детей. С тех пор женщина не видела своих ребят.

19 августа Александр Бастрыкин заинтересовался делом о мигранте, который приставал к школьницам в центре Екатеринбурга. Через 2 дня подозреваемого арестовали. Сейчас уроженец Киргизии находится в СИЗО.

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