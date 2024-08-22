Бастрыкин проконтролирует дело о похищении отцом близнецов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Уголовное дело начали после обращения матери детей к Александру Бастрыкину, он также будет контролировать ход расследования.
Напомним, что отец украл детей у мамы еще в октябре 2023 года. Во время отдыха в Краснодаре Денис Сухарев напал на Алену и выкрал детей. С тех пор женщина не видела своих ребят.
19 августа Александр Бастрыкин заинтересовался делом о мигранте, который приставал к школьницам в центре Екатеринбурга. Через 2 дня подозреваемого арестовали. Сейчас уроженец Киргизии находится в СИЗО.