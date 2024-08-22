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Более 150 автомобилей угнали в Свердловской области с начала года

Более 150 автомобилей угнали в Свердловской области с начала года

22 августа 2024, 11:39
Фото: Изображение Midjourney
В Свердловской области произошло более 150 случаев угонов автомобилей с начала 2024 года.

Чаще всего угоняют машины таких марок, как Lexus, Toyota, Hyundai и другие. Кражи и угоны машин особенно распространены в Екатеринбурге.

С начала года в городе было совершено 27 автокраж, рассказал глава отдела полиции по борьбе угонами и кражами транспорта Евгений Крыжановский.

В 2023 году злоумышленники угнали 134 автомобиля и 72 машины украли. Раскрываемость угонов в 2024 году — 91%, а автомобильных краж — 52%.

Напомним, в апреле 2024 года пьяный житель Ачитского района угнал автомобиль и попал в ДТП. Ему назначили два года принудительных работ.

Обвиняемому в угоне машины скорой помощи в Екатеринбурге вынесли приговор
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#Елизавета Зиборова#Свердловская область#Полиция#Статистика#Криминал#Кража#ЧП#Угон#Угон автомобиля#18+#Екатеринбург#Автомобили#Инцидент
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