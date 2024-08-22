Более 150 автомобилей угнали в Свердловской области с начала года

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Чаще всего угоняют машины таких марок, как Lexus, Toyota, Hyundai и другие. Кражи и угоны машин особенно распространены в Екатеринбурге.
С начала года в городе было совершено 27 автокраж, рассказал глава отдела полиции по борьбе угонами и кражами транспорта Евгений Крыжановский.
В 2023 году злоумышленники угнали 134 автомобиля и 72 машины украли. Раскрываемость угонов в 2024 году — 91%, а автомобильных краж — 52%.
Напомним, в апреле 2024 года пьяный житель Ачитского района угнал автомобиль и попал в ДТП. Ему назначили два года принудительных работ.