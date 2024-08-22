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Updated Сегодня, 04:16

Четыре человека в Екатеринбурге устроили потасовку на глазах у ребенка

Четыре человека в Екатеринбурге устроили потасовку на глазах у ребенка

22 августа 2024, 04:14
Фото: Изображение Midjourney
В Екатеринбурге произошла драка между тремя мужчинами и женщиной. Конфликт закончился поножовщиной. Происшествие случилось на проспекте Космонавтов.

Один из участников потасовки был вместе с ребенком. В результате драки ударили ножом молодого человека. Пострадавшего увезли в медучреждение, пишет Е1.

Предположительно, стороны конфликта были в нетрезвом состоянии, а ссора началась из-за личной неприязни.

Напомним, 5 августа 2024 года в Екатеринбурге компания избила жителя Академического района, сделавшего им замечание по поводу шума во дворе. Происшествием заинтересовался руководитель СКР.

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#Елизавета Зиборова#Происшествия#Ребенок#Полиция#Драка#Пострадавший#ЧП#Конфликт#18+#Екатеринбург#Инцидент
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