Четыре человека в Екатеринбурге устроили потасовку на глазах у ребенка

Posted Сегодня, 04:14
Published Сегодня, 04:14
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Updated Сегодня, 04:16
Один из участников потасовки был вместе с ребенком. В результате драки ударили ножом молодого человека. Пострадавшего увезли в медучреждение, пишет Е1.
Предположительно, стороны конфликта были в нетрезвом состоянии, а ссора началась из-за личной неприязни.
Напомним, 5 августа 2024 года в Екатеринбурге компания избила жителя Академического района, сделавшего им замечание по поводу шума во дворе. Происшествием заинтересовался руководитель СКР.