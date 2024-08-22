Детские площадки и скверы в Нижнем Тагиле приведут в порядок за 9 млн рублей

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Сейчас мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика, который возьмет в работу по круглогодичному обслуживанию по меньшей мере 20 городских объектов. Среди них — детские площадки и скульптуры на набережной Тагильского пруда, в парке Народный, в сквере им. Горького, а также в Нижне-Выйском сквере, на площади Славы, в сквере на Северном, в парке культуры и отдыха НТМК, в парке «Муринские пруды» и в парке Победы на ГГМ, в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» и на других городских объектах.
Подрядчик после заключения контракта сделает подробное описание имеющихся проблем по всем 20 адресам. В дальнейшем рабочие произведут демонтаж и замену оборудования и всех дефектных элементов, заменят сломанные детали и атрибуты. Имущество, подлежащее обследованию и замене, в документах закупки прописано до малейших деталей. Помимо этого, эстетический вид приобретут скульптуры: осенью их очистят от грязи, а зимой — от снега.
Контракт на 9 миллионов рублей рассчитан на целый год — до 31 августа 2026 года.
Добавим, что нередко тагильчане жалуются на вандалов, которые то и дело портят внешний вид детских площадок, парков и скверов.