Детские площадки и скверы в Нижнем Тагиле приведут в порядок за 9 млн рублей

Сейчас мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика, который возьмет в работу по круглогодичному обслуживанию по меньшей мере 20 городских объектов. Среди них — детские площадки и скульптуры на набережной Тагильского пруда, в парке Народный, в сквере им. Горького, а также в Нижне-Выйском сквере, на площади Славы, в сквере на Северном, в парке культуры и отдыха НТМК, в парке «Муринские пруды» и в парке Победы на ГГМ, в лесопарковой зоне «Пихтовые горы» и на других городских объектах.