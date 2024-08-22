Духовка будет благоухать, а нагар отвалится: с грязью справится это душистое средство

Существует множество разных способов чистки духовки. Но даже если вам удастся навести идеальный порядок, результат все равно может расстроить. Например, чистка химическими бытовыми средствами нередко приводит к повреждению поверхности, к тому же порошки и гели просто вредны для здоровья. Сода может справиться с нагаром, но не может победить неприятный аромат. Эксперты Telegram-канала «Секреты хозяйки» рекомендуют способ, при котором вы сможете убить сразу двух зайцев.