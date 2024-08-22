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Posted Сегодня, 12:52

Published Сегодня, 12:52

Modified Сегодня, 12:54

Updated Сегодня, 12:54

Духовка будет благоухать, а нагар отвалится: с грязью справится это душистое средство

Духовка будет благоухать, а нагар отвалится: с грязью справится это душистое средство

22 августа 2024, 12:52
Фото: 1MI
Духовку по праву считают одним из самых грязных мест на кухне, ведь далеко не у каждой хозяйки доходят руки для регулярной уборки. Порой из духовки даже неприятно пахнет. Мы предлагаем вам простое и дешевое средство справиться и с нагаром, и с запахом.

Существует множество разных способов чистки духовки. Но даже если вам удастся навести идеальный порядок, результат все равно может расстроить. Например, чистка химическими бытовыми средствами нередко приводит к повреждению поверхности, к тому же порошки и гели просто вредны для здоровья. Сода может справиться с нагаром, но не может победить неприятный аромат. Эксперты Telegram-канала «Секреты хозяйки» рекомендуют способ, при котором вы сможете убить сразу двух зайцев.

Вот какие ингредиенты нам потребуются:

  • лимоны — 3-4 штуки;
  • сода — 2 столовые ложки;
  • гель для мытья посуды — 1 столовая ложка;
  • растительное масло — 2 столовые ложки.
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Лимоны нарезаем, наливаем в противень воду. Духовку предварительно разогреваем до 200 градусов. Отправляем противень в духовку на 30-40 минут. Вода с лимоном должна хорошо прокипеть, — рассказывают эксперты о первом этапе.

Тем временем необходимо приготовить специальную чистящую пасту. Для этого положим в миску соду, масло и гель и все тщательно перемешаем. Духовку выключаем и ждем, пока она остынет, но не до конца. Наносим пасту на теплые поверхности и оставляем для воздействия на 5 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы смесь сделала свое дело.

Начинаем чистить духовку обычной губкой. Грязь и нагар будут отходить удивительно легко. Вам останется только как следует ополоснуть внутри водой и вытереть насухо. Духовка стала идеально чистой, все посторонние запахи исчезли, а на кухне у вас приятно пахнет цитрусом.

А вот таким способом вы сможете отмыть до идеальной чистоты грязные бутылки с узким горлышком.

Как избавиться от неприятного запаха из духовки: два надежных способа
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#Дарья Бобровицкая#Россия#Уборка#Чистота#Дом#Окружающая среда#Духовка#Лайфхаки#Дом и сад#КЦ
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