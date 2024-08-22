Духовка будет благоухать, а нагар отвалится: с грязью справится это душистое средство

Posted Сегодня, 12:52
Published Сегодня, 12:52
Modified Сегодня, 12:54
Updated Сегодня, 12:54
Существует множество разных способов чистки духовки. Но даже если вам удастся навести идеальный порядок, результат все равно может расстроить. Например, чистка химическими бытовыми средствами нередко приводит к повреждению поверхности, к тому же порошки и гели просто вредны для здоровья. Сода может справиться с нагаром, но не может победить неприятный аромат. Эксперты Telegram-канала «Секреты хозяйки» рекомендуют способ, при котором вы сможете убить сразу двух зайцев.
Вот какие ингредиенты нам потребуются:
Лимоны нарезаем, наливаем в противень воду. Духовку предварительно разогреваем до 200 градусов. Отправляем противень в духовку на 30-40 минут. Вода с лимоном должна хорошо прокипеть, — рассказывают эксперты о первом этапе.
Тем временем необходимо приготовить специальную чистящую пасту. Для этого положим в миску соду, масло и гель и все тщательно перемешаем. Духовку выключаем и ждем, пока она остынет, но не до конца. Наносим пасту на теплые поверхности и оставляем для воздействия на 5 минут. Этого времени будет достаточно, чтобы смесь сделала свое дело.
Начинаем чистить духовку обычной губкой. Грязь и нагар будут отходить удивительно легко. Вам останется только как следует ополоснуть внутри водой и вытереть насухо. Духовка стала идеально чистой, все посторонние запахи исчезли, а на кухне у вас приятно пахнет цитрусом.
А вот таким способом вы сможете отмыть до идеальной чистоты грязные бутылки с узким горлышком.