Эмбрион после выкидыша хранила в морозилке мать погибшего в Екатеринбурге ребенка

Posted Сегодня, 16:41
Published Сегодня, 16:41
Modified Сегодня, 16:43
Updated Сегодня, 16:43
Одного ребенка у женщины забрали органы опеки из-за ненадлежащего ухода, другой умер в кроватке при загадочных обстоятельствах несколько дней назад, а третья беременность оказалась неудачной, рассказал Е1 знакомый семьи.
Со слов собеседника, женщина рассказывала о выкидыше в соцсетях и даже выкладывала в сеть его фото. Затем она положила тело нерожденного ребенка в морозилку. Старший мальчик родился в 2017 году, однако затем у него были выявлены проблемы с ногами и позвоночником. Малыша забрали органы опеки.
Последний ребенок скончался в возрасте одного месяца 19 августа, когда мать уложила его спать днем. Следов насилия на теле не нашли. Предположительно у новорожденного мог наступить синдром внезапной детской смерти.
Также собеседник Е1 добавил, что у женщины есть сестра, которая 10 лет назад бросила своего ребенка на рельсы в метро Екатеринбурга. Тогда его удалось спасти.
Ранее в Екатеринбурге от рака скончался ребенок, которому врачи поставили неправильный диагноз.