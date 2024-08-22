Эмбрион после выкидыша хранила в морозилке мать погибшего в Екатеринбурге ребенка

Со слов собеседника, женщина рассказывала о выкидыше в соцсетях и даже выкладывала в сеть его фото. Затем она положила тело нерожденного ребенка в морозилку. Старший мальчик родился в 2017 году, однако затем у него были выявлены проблемы с ногами и позвоночником. Малыша забрали органы опеки.