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Published Сегодня, 16:41

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Мать погибшего в Екатеринбурге малыша хранила в холодильнике эмбрион

Эмбрион после выкидыша хранила в морозилке мать погибшего в Екатеринбурге ребенка

22 августа 2024, 16:41
Фото: 1MI

Мать погибшего в Екатеринбурге малыша хранила в холодильнике эмбрион

Мать новорожденного младенца, умершего в кроватке во время сна, была беременна еще несколько раз. Однажды у нее произошел выкидыш, после чего она решила заморозить эмбрион.

Одного ребенка у женщины забрали органы опеки из-за ненадлежащего ухода, другой умер в кроватке при загадочных обстоятельствах несколько дней назад, а третья беременность оказалась неудачной, рассказал Е1 знакомый семьи.

Со слов собеседника, женщина рассказывала о выкидыше в соцсетях и даже выкладывала в сеть его фото. Затем она положила тело нерожденного ребенка в морозилку. Старший мальчик родился в 2017 году, однако затем у него были выявлены проблемы с ногами и позвоночником. Малыша забрали органы опеки.

Последний ребенок скончался в возрасте одного месяца 19 августа, когда мать уложила его спать днем. Следов насилия на теле не нашли. Предположительно у новорожденного мог наступить синдром внезапной детской смерти.

Также собеседник Е1 добавил, что у женщины есть сестра, которая 10 лет назад бросила своего ребенка на рельсы в метро Екатеринбурга. Тогда его удалось спасти.

Ранее в Екатеринбурге от рака скончался ребенок, которому врачи поставили неправильный диагноз.

Пятимесячный ребенок в Екатеринбурге умер во сне
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